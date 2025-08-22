5 filmes de ação na HBO Max para entrar no fim de semana com adrenalina

O cinema de ação é o pilar mais forte do entretenimento, capaz de transformar a tela em um espetáculo de ritmo frenético e emoção contínua. Além das cenas de perseguições ou explosões, o gênero é um espaço para explorar dilemas humanos em situações-limite, nas quais personagens precisam tomar decisões rápidas e muitas vezes irreversíveis. Nesse território, surgem os heróis improváveis, vilões inesquecíveis e histórias que levantam reflexões sobre poder, lealdade e sobrevivência.

A Revista Bula selecionou cinco filmes na HBO Max que possuem narrativas envolventes e um impacto visual inigualável. Além da pira emoção, os filmes de ação são espelhos de sua época, refletindo ansiedades coletivas e debates culturais. Por meio de conspirações corporativas, disputas de poder político, intrigas criminais ou futuros distópicos, cada história coloca o espectador de um mundo em que a lógica da ação define os movimentos da narrativa. As tramas são intensas, desafiam os limites da física e da mente humana e não permite pausas.

Nesse senso de urgência, o público mergulha de cabeça, como se estivesse dentro de casa explosão ou confronto. Os títulos disponíveis na HBO Max possuem a dose certa de adrenalina para começar o fim de semana com ritmo acelerado. Cada filme oferece uma perspectiva diferente e revela como o gênero pode ser tão provocativo e eletrizante, se posicionando como um dos mais completos do cinema.

Mickey 17 (2025), Bong Joon-ho Divulgação / Warner Bros. Em um futuro distópico, um explorador é enviado para colonizar um planeta hostil. Sua função é simples e brutal: realizar missões suicidas, sabendo que pode ser clonado e substituído após cada morte. Ao retornar sucessivas vezes, percebe que sua própria identidade está em jogo, dividida entre a lealdade à missão e a descoberta de que talvez não seja apenas uma peça descartável. Conflitos políticos e conspirações surgem entre os líderes da expedição, enquanto ele questiona o valor da vida e a natureza da existência. A ação se intensifica à medida que a sobrevivência coletiva se mistura ao dilema íntimo de ser humano em um corpo replicado.

Pecadores (2025), Ryan Coogler Divulgação / Warner Bros. Durante a Lei Seca nos Estados Unidos, dois irmãos gêmeos retornam à sua cidade natal com a intenção de deixar para trás suas vidas criminosas. Eles compram um antigo edifício para abrir uma cantina, oferecendo uma noite de festa para a comunidade. No entanto, durante a celebração, eles descobrem que forças sobrenaturais e malignas habitam o local, forçando-os a confrontar seus passados e lutar pela sobrevivência diante de uma ameaça implacável.

Batman (2022), Matt Reeves Divulgação / Warner Bros. Na cidade tomada pelo crime e pela corrupção, um vigilante mascarado enfrenta seu segundo ano como defensor noturno. Quando um assassino em série começa a deixar pistas enigmáticas em cada crime, ele mergulha em uma investigação que expõe as raízes sombrias do poder local. Entre perseguições brutais, alianças instáveis e confrontos mortais, o herói percebe que a luta contra o mal não se limita a vilões caricatos, mas à própria essência de uma cidade em decadência. Ao mesmo tempo em que busca justiça, confronta suas próprias fragilidades, transformando cada embate físico em um reflexo de sua batalha interna.

A Origem (2010), Christopher Nolan Divulgação / Warner Bros. Um ladrão especializado em extrair segredos da mente durante o sono recebe a missão mais desafiadora de sua vida: plantar uma ideia na mente de um herdeiro poderoso. Para isso, monta uma equipe de especialistas e mergulha em camadas cada vez mais complexas de sonhos dentro de sonhos. À medida que o plano avança, realidade e ilusão se confundem, transformando cada cenário em um campo de batalha imprevisível. O protagonista, assombrado por memórias dolorosas, precisa confrontar fantasmas pessoais enquanto enfrenta inimigos que manipulam a mente com a mesma destreza. O tempo se fragmenta e a ação alcança novas dimensões, onde o maior risco é perder-se para sempre.