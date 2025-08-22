5 melhores filmes de ficção científica disponíveis na Netflix

A ficção científica é um campo de especulação filosófica e tecnológica sobre o futuro da humanidade. O gênero consegue reunir a qualidade narrativa com uma ousadia incrível de projetar realidades alternativas, explorando os avanços da ciência e tecnologia até questões existenciais profundas. Ao longo das décadas, conquistou tantos apaixonados pelas curiosidades científicas quanto espectadores em busca de histórias capazes de expandir horizontes. Na Netflix, títulos que atravessam décadas e estilos trazem reflexões sobre os limites do ser humano diante de suas próprias ambições.

A graça do gênero está em sua capacidade de transformar conceitos complexos em narrativas acessíveis, ainda que repletas de camadas interpretativas. Ao mostrar mundos distantes ou sociedades futuras, a ficção científica lança luz sobre dilemas atuais, como crises ambientais, desigualdades sociais, ética no uso da tecnologia e no próprio sentido da vida. Esse diálogo entre imaginação e realidade é o que torna esses filmes inesquecíveis. Cada viagem interplanetárias, cada manipulação do tempo e cada experimento que sai do controle traz consigo ecos de inquietações que já fazem parte de nossa experiência cotidiana.

A Revista Bula selecionou cinco títulos que impressionam não apenas ela escala visual, mas que te desafiam intelectualmente e emocionam pelo aspecto humano e inquietante de suas histórias. Cada obra mostra que, mesmo em cenários futuristas ou aparentemente impossíveis, o centro da ficção continua sendo nossa busca pela eternidade, pelo sentido da vida e pelo legado. Do silêncio cósmico ao colapso do tempo, esses filmes são convites para entrar em um foguete e viajar ao espaço sem sair do lugar.

Duna: Parte 2 (2024), Denis Villeneuve Divulgação / Legendary Pictures Após sobreviver a um ataque devastador, um jovem herdeiro se une ao povo nativo de um planeta desértico para resistir à tirania de um império intergaláctico. Enquanto aprende os costumes locais e desenvolve uma conexão profunda com a paisagem hostil, ele enfrenta dilemas entre o desejo de vingança e a responsabilidade de se tornar um líder. A guerra por uma substância rara, essencial para o controle do universo, torna-se inevitável, e cada batalha revela os limites do sacrifício humano. A jornada pessoal do protagonista se entrelaça com o destino coletivo, criando um épico que reflete sobre fé, poder e sobrevivência em meio ao caos.

Tenet (2020), Christopher Nolan Divulgação / Warner Bros. Um agente secreto é recrutado para uma organização misteriosa que utiliza a inversão temporal como arma contra uma ameaça global. Sua missão o coloca diante de inimigos que manipulam o fluxo do tempo, exigindo que aprenda a lutar em um mundo onde passado e futuro coexistem em instabilidade constante. Ao lado de um aliado enigmático, precisa decifrar conspirações, enfrentar magnatas implacáveis e salvar milhões de pessoas de uma destruição inevitável. A linha temporal se curva em paradoxos, e cada ação carrega consequências imprevisíveis. A trama desafia a lógica linear, revelando que o destino pode ser reescrito, mas sempre a um custo.

Ad Astra (2019), James Gray Francois Duhamel / 20th Century Studios Um astronauta solitário é enviado em uma missão aos confins do sistema solar para encontrar seu pai, um explorador considerado morto após uma expedição fracassada. Sua jornada o conduz por estações espaciais abandonadas, territórios inóspitos e confrontos inesperados que testam seus limites físicos e emocionais. Enquanto avança em direção ao desconhecido, descobre que a busca científica do pai pode ter desencadeado uma ameaça capaz de destruir a vida na Terra. Entre a vastidão do cosmos e o silêncio esmagador do espaço, ele confronta a solidão, a herança paterna e o sentido da própria existência. A viagem cósmica torna-se, acima de tudo, uma viagem interior.

Interestelar (2014), Christopher Nolan Melinda Sue Gordon / Warner Bros. Entertainment Em um futuro onde a Terra agoniza sob colheitas fracassadas e tempestades de poeira, um ex-piloto é recrutado para liderar uma missão interestelar. Junto a uma equipe de cientistas, ele atravessa buracos de minhoca em busca de um novo lar para a humanidade. O tempo, entretanto, se torna inimigo, pois a relatividade ameaça separá-lo para sempre de sua família. Entre planetas inóspitos, escolhas impossíveis e descobertas científicas, a missão expõe não apenas os limites da física, mas também a força do vínculo humano. O protagonista descobre que salvar a humanidade exige mais do que cálculos: exige amor, fé e coragem diante do infinito.