5 novos filmes na Netflix que vão te prender do início ao fim

Toda semana a Netflix descarrega novas entregas nas casas de seus assinantes. É inegável que algumas produções que aterrissaram na plataforma são de altíssimo nível. Enredos envolventes que oferecem uma experiência cinematográfica incrível, capaz de capturar a atenção do público nos primeiros minutos não faltam. A Revista Bula selecionou títulos que exploram desde épicos de ficção científica até dramas intensos. Esses filmes prometem agradar diferentes gostos e preferências.

Os filmes que escolhemos receberam reconhecimento da crítica e do público, consolidando-se como algumas das melhores estreias do ano na plataforma. A diversidade de gêneros dessas estreias é perceptível. Essas produções não servem apenas para entreter, mas provocam reflexões profundas sobre temas contemporâneos e universais. Além da qualidade narrativa, a produção técnica também é impecável. Com direção de realizadores renomados e atuações de atores consagrados, cada filme apresenta uma estética visual e sonora que enriquece a história. Aqui, a excelência é a altíssima.

A Noite Sempre Chega (2025), Benjamin Caron Allyson Riggs / Netflix Uma mulher enfrenta a ameaça de perder seu lar em uma cidade onde a desigualdade social e os altos custos tornam a sobrevivência diária um desafio constante. Em apenas uma noite, ela precisa conseguir 25 mil dólares para evitar o despejo, enfrentando situações perigosas, encontros inesperados e dilemas morais que testam seus limites. Cada tentativa de encontrar o dinheiro a coloca em conflito com figuras do submundo, amigos duvidosos e a própria consciência, revelando a tensão entre necessidade, sobrevivência e ética. Ao longo da noite, a protagonista é confrontada com suas escolhas e com as consequências de decisões passadas, enquanto cada ação desencadeia reações imprevisíveis. A narrativa mistura suspense, drama e elementos urbanos realistas, oferecendo um retrato intenso da luta individual em meio a um contexto social hostil, onde cada passo pode definir seu futuro e questionar sua própria moralidade.

Duna: Parte Dois (2024), Denis Villeneuve Divulgação / Warner Bros. Após a destruição de sua casa e a morte de entes queridos, um jovem herdeiro se junta aos Fremen, habitantes nativos de Arrakis, para recuperar o controle do planeta e cumprir uma profecia que o coloca como líder messiânico. Enquanto aprende a sobreviver no deserto, enfrenta não apenas os perigos naturais, mas também a tensão entre diferentes facções que desejam a especiaria, recurso essencial para viagens espaciais e poder político. Confrontado por traições e desafios morais, ele precisa decidir até onde está disposto a ir para alcançar justiça e vingança, equilibrando ambição, responsabilidade e humanidade. A narrativa acompanha batalhas épicas, estratégias militares e rituais culturais, mostrando a complexidade de um mundo em que destino, poder e legado se entrelaçam de forma inevitável, enquanto sua jornada transforma amigos e inimigos em peças de um tabuleiro em constante movimento.

Nem Tudo é o Que Parece (2004), Matthew Vaughn Divulgação / Sony Pictures Releasing Um homem envolvido com o submundo do crime em Londres planeja se afastar da vida ilegal e iniciar um caminho mais seguro, mas uma sequência de eventos inesperados o arrasta de volta para confrontos violentos e traições perigosas. À medida que tenta organizar um último negócio para se desligar, ele descobre que aliados podem ser inimigos e que cada decisão é cobrada com consequências imediatas. Entre assaltos, encontros tensos e estratégias de sobrevivência, ele precisa lidar com a pressão de líderes do crime organizado, evitar armadilhas e proteger pessoas importantes ao seu redor. A narrativa apresenta reviravoltas contínuas, mostrando que nada é o que aparenta ser, enquanto o protagonista tenta equilibrar sobrevivência, lealdade e ambição. O ritmo intenso mantém a tensão constante, enquanto a linha entre sucesso e fracasso se torna cada vez mais tênue, transformando cada momento em um jogo de inteligência e instinto.