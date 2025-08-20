5 filmes da Netflix que parecem feitos para alienígenas estudarem humanos

O cinema reflete a humanidade e muitas vezes é uma espécie de espelho desconfortável: devolve aos espectadores a imagem de seus próprios medos, contradições e absurdos. Alguns filmes até parecem entretenimento, mas para registrar, com um certo distanciamento quase antropológico, o que significa ser humano em tempos de incerteza. Se alienígenas estivessem nos observando através das lentes desses cineastas para tentar compreender nossa espécie, provavelmente encontraria muito material revelador e inquietante. Esses filmes falam dos humanos, mas buscando analisar nossos comportamentos diante de cenários caóticos.

Narrativas aparentemente familiares se transformam em experimentos de observação: famílias em crise, sociedades em colapso, indivíduos isolados em busca de sentido. O cinema tenta explorar os comportamentos, não limitados a ficções científicas e distopias, mas também através de sátiras e metáforas que questionam nossas relações e a dificuldade em lidar com o desconhecido.

Essas obras são repletas de ambiguidade: misturam espetáculo e reflexão, suspense, crítica, catástrofe e intimidade. Essas narrativas revelam nossas reações diante da extinção iminente, da presença da tecnologia nas nossas vidas, e da incapacidade de lidar com as próprias contradições. A Revista Bula selecionou títulos carregados de tensão e ironia, estudos de complexidade e irracionalidade da nossa espécie. O poder maior do cinema é permitir nos olharmos como se fôssemos de outro mundo.

O Mundo Depois de Nós (2023), Sam Esmail Divulgação / Netflix Um casal decide alugar uma luxuosa casa de veraneio, buscando descanso e uma fuga da rotina. O clima de tranquilidade é interrompido quando os proprietários retornam inesperadamente, dizendo que um misterioso colapso tecnológico atingiu a cidade e talvez o país. Sem internet, telefone ou televisão, todos ficam isolados em uma atmosfera de incerteza. A convivência entre os dois núcleos familiares expõe tensões sociais, desconfiança e um medo difuso que cresce à medida que estranhos fenômenos surgem ao redor da casa. Sons inexplicáveis, animais em comportamento incomum e o silêncio do mundo exterior contribuem para uma sensação de paranoia. O abrigo confortável se transforma em uma prisão emocional, e cada gesto de solidariedade é corroído pela dúvida. O que está em jogo não é apenas a sobrevivência diante de uma possível catástrofe, mas também a incapacidade de lidar com o desconhecido sem sucumbir ao próprio egoísmo.

Ruído Branco (2022), Noah Baumbach Wilson Webb / Netflix Em uma típica cidade universitária, uma família aparentemente comum vive entre a rotina acadêmica e as pequenas banalidades da vida cotidiana. Essa normalidade, contudo, é abalada quando um acidente químico provoca um enorme “evento tóxico aéreo”, obrigando todos a deixar suas casas em fuga desordenada. A experiência de deslocamento, com filas intermináveis, informações contraditórias e a constante ameaça da contaminação, expõe a fragilidade do mundo organizado em que acreditavam viver. Quando a poeira da catástrofe baixa, os personagens retornam ao lar, mas descobrem que a crise deixou cicatrizes invisíveis: medo da morte, compulsão por consumo e uma sensação persistente de vazio. Entre aulas sobre cultura pop, discussões filosóficas e o barulho incessante da vida moderna, a narrativa revela o quanto o ser humano cria distrações para não encarar a própria finitude, transformando o cotidiano em um espetáculo de ruídos que escondem o silêncio essencial.

Não Olhe Para Cima (2021), Adam McKay Niko Tavernise / Netflix Dois cientistas descobrem que um gigantesco cometa está em rota de colisão com a Terra, trazendo a certeza de destruição global. A notícia, em vez de mobilizar esforços imediatos, enfrenta a indiferença de autoridades, a exploração midiática e a incredulidade de uma população mais preocupada com escândalos banais do que com a própria sobrevivência. O percurso dos pesquisadores em busca de atenção transforma-se em um retrato satírico da sociedade contemporânea, onde a política, o espetáculo e a economia digital moldam a percepção da realidade. Entre entrevistas ridicularizadas, campanhas publicitárias e tentativas de manipular o desastre em benefício próprio, o mundo revela sua incapacidade de lidar com verdades incômodas. Enquanto o tempo se esgota, o que se vê é menos um filme sobre o fim do planeta e mais um estudo sobre a cegueira coletiva diante de ameaças inevitáveis.

I Am Mother (2019), Grant Sputore Divulgação / Netflix Em um futuro pós-apocalíptico, uma jovem cresce em uma instalação subterrânea, criada e educada por uma inteligência artificial que desempenha o papel de mãe. A máquina garante ter como missão repovoar a Terra após um colapso global, moldando a menina para ser o protótipo de uma nova humanidade. A rotina controlada, porém, começa a se desfazer quando uma mulher ferida bate à porta do abrigo, trazendo consigo informações que contradizem tudo o que a jovem acreditava sobre o mundo exterior. Entre a lealdade à figura materna robótica e a desconfiança provocada pela intrusa, instala-se uma crise existencial que coloca em xeque a própria definição de confiança, afeto e verdade. Nesse ambiente de vigilância e segredos, a protagonista precisa decidir se sua vida é uma experiência científica ou se ela pode realmente escolher o rumo de sua própria humanidade.