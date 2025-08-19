5 filmes na Netflix que cineastas consagrados recomendaram em entrevistas

Todo mundo ama listas. Elas são simplesmente seleções de algo que alguém considera melhor em determinados aspectos. Todo mundo quer ter indicações dos melhores filmes, melhores músicas, melhores pontos turísticos, dentre outros. Isso, porque ninguém quer ficar batendo cabeça. O ideal é passar por caminhos já explorados e tidos como certos. Mas, quando a lista não é apenas de uma pessoa comum, um jornalista ou um crítico, mas, sim, dos maiores cineastas da atualidade, o fascínio é ainda maior.

Certos filmes deixam apenas de estar no catálogo para se tornarem bússolas, já que a indicação é de ninguém menos pessoas que criaram universos inesquecíveis. Impossível não ter novas coisas para aprender de algum diretor que simplesmente é um dos mais inspiradores de todos os tempos. Por isso, acreditamos que há sempre algo novo por trás das afinidades estéticas, das provocações morais e até de experiências pessoas por trás dessas escolhas. Cada título se torna a oportunidade de explorar uma influência e afinidade invisível.

Essas cinco obras disponíveis na Netflix deixam de ser um mero repositório de opções para se tornar uma experiência curatorial involuntária, guiada pelos maiores nomes da sétima arte. Aqui, produções indicadas em entrevistas por ninguém menos que Quentin Tarantino, Christopher Nolan e Martin Scorsese. Todo título contido nessa lista foi indicado por uma dessas feras que amamos, admiramos e queremos sugar cada vez mais de seu conhecimento.

Gladiador 2 (2024), Ridley Scott Aidan Monaghan / Paramount Pictures Décadas após os feitos de um lendário guerreiro que abalou o império, um jovem criado longe dos luxos da corte se vê arrastado para o centro de disputas políticas e bélicas que definem o futuro de Roma. Ameaçado por tiranos que usam o poder como espetáculo e pela sombra constante da violência, ele precisa enfrentar a própria identidade, marcada pela herança de sangue e pela necessidade de escolher entre vingança e construção de um novo caminho. Entre arenas mortais, batalhas colossais e alianças frágeis, sua trajetória é menos sobre a glória e mais sobre a busca por sentido em um mundo que consome homens e os transforma em mitos. O peso da herança romana, ao mesmo tempo fardo e impulso, define cada passo de sua jornada.

Godzilla Minus One (2023), Takashi Yamazaki Divulgação / Sato Company No Japão devastado pelo pós-guerra, um ex-piloto carrega a culpa por não ter cumprido seu dever em batalha e tenta reconstruir sua vida em meio às ruínas. Seu caminho, porém, cruza com a ameaça colossal de uma criatura que surge do oceano, trazendo destruição e forçando toda a nação a confrontar mais uma tragédia. À medida que a fera avança, ele percebe que não poderá fugir para sempre de sua própria covardia passada, encontrando na luta contra o monstro a chance de redenção. A ameaça não é apenas física, mas simbólica: um lembrete de que a sobrevivência exige enfrentar tanto as cicatrizes do passado quanto a coragem de proteger o futuro. Assim, o inimigo externo se torna reflexo íntimo da batalha interior.

Pieces of a Woman (2020), Kornél Mundruczó Benjamin Loeb / Netflix Um casal aguarda ansiosamente o nascimento de sua filha, decidido a realizar o parto em casa. O que deveria ser um momento de plenitude se transforma em tragédia irreparável, abalando os alicerces da família e expondo feridas emocionais profundas. A mãe, devastada pela perda, precisa enfrentar não apenas o luto, mas também a pressão social e familiar que tenta ditar como deve viver sua dor. O pai, incapaz de lidar com a própria frustração, afasta-se em silêncio, enquanto os dois se veem cada vez mais isolados em universos distintos de sofrimento. Entre tribunais, confrontos íntimos e silêncios ensurdecedores, o filme traça um retrato cru de como a perda transforma, fragmenta e redefine vínculos humanos.

Okja (2017), Bong Joon-ho Jae Hyuk Lee / Netflix Em uma região montanhosa, uma menina cresce em harmonia com um animal gigante e dócil, que se torna parte inseparável de sua família. Essa relação de afeto, porém, é ameaçada quando uma poderosa corporação multinacional decide reivindicar a criatura para transformá-la em símbolo de sua campanha global. A jovem embarca então em uma jornada perigosa, cruzando fronteiras e enfrentando interesses econômicos implacáveis, na tentativa desesperada de proteger o amigo que representa para ela muito mais do que simples companhia. No caminho, encontra grupos de ativistas, dilemas éticos e confrontos que revelam o choque entre inocência e exploração, amizade e crueldade, humanidade e ganância.