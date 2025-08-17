5 filmes que aterrissaram na Netflix esta semana e recompensam cada minuto de sofá

Na velocidade em que o catálogo da Netflix se renova, é fácil sentir que há mais opções do que tempo para assistir. Entre estreias e redescobertas, a plataforma muitas vezes apresenta combinações improváveis: da comédia desvairada à adaptação literária clássica, do romance contemporâneo ao delírio pop da música e da cultura de massas. O que une esses títulos não é apenas o fato de terem chegado juntos nesta semana, mas sim a capacidade de oferecer experiências que fazem valer cada minuto de sofá, seja pelo riso, pela tensão ou pela ternura inesperada.

Mais do que simples entretenimento, esses filmes revelam diferentes modos de se conectar com histórias universais. Há o escapismo caótico de uma viagem que nunca deveria ter acontecido, a fantasia de um mundo onde a música de toda uma geração cabe em um único artista, a ironia romântica que ri das próprias convenções e até o mergulho em intrigas familiares do século XIX, que continuam a ecoar no presente. Essa diversidade não apenas amplia o horizonte do espectador, mas também reafirma como o cinema continua sendo um reflexo versátil de desejos e dilemas humanos.

Selecionamos cinco títulos que chegaram ao streaming e que recompensam a atenção pela vitalidade de seus enredos. Ao atravessar diferentes gêneros, da comédia alucinada ao romance delicado, passando por tramas de ação e sátiras modernas, cada filme reforça que boas narrativas podem ser encontradas nos lugares mais distintos. Essa lista é um convite a encarar a tela com o mesmo entusiasmo de quem se prepara para uma jornada: algumas são turbulentas, outras confortáveis, mas todas, de alguma forma, inesquecíveis.

Bullet Train (2022), David Leitch Divulgação / Columbia Pictures A bordo de um trem-bala que cruza o Japão, um assassino cansado de sua rotina violenta recebe uma missão aparentemente simples: recuperar uma maleta. No entanto, o que deveria ser um trabalho rápido se transforma em um labirinto de armadilhas, já que outros profissionais do crime também têm interesse no objeto. Enquanto vagões se tornam arenas de confronto, cada encontro revela conexões inesperadas entre os passageiros. Entre golpes mal calculados, diálogos afiados e revelações absurdas, a viagem acelera para um desfecho caótico, em que destino e acaso parecem disputar o controle dos trilhos.

Romance in Style (2022), Michael Robinson Divulgação / Hallmark Em Nova York, uma jovem costureira talentosa sonha em se firmar como designer de moda, mas enfrenta as barreiras de uma indústria que insiste em ignorar corpos fora do padrão. Especialista em criações para mulheres como ela, encontra pouco espaço em um meio marcado por exclusão e arrogância. Ao ajudar a melhor amiga em um ensaio fotográfico de uma grande revista, cruza caminho com o herdeiro da empresa responsável pela publicação, recém-chegado para tentar reverter a crise financeira da marca. Fascinado por sua autenticidade, ele pede que ela o introduza ao universo da moda, descobrindo não apenas um novo mercado, mas também sentimentos inesperados. Entre resistências internas da revista e a dúvida sobre confiar em um homem habituado ao poder e ao privilégio, a protagonista precisa decidir se terá coragem de reivindicar seu lugar. Mais que uma história de amor, é um percurso de reconhecimento, autoestima e transformação pessoal.

Yesterday (2019), Danny Boyle Divulgação / Universal Pictures Um músico em dificuldades acorda em um mundo onde ninguém mais se lembra das canções de uma das bandas mais icônicas da história. Ao perceber o vazio cultural que se abriu, ele começa a tocar as músicas como se fossem suas, conquistando fama instantânea. Entre palcos iluminados e aplausos arrebatadores, cresce também o dilema moral de assumir uma genialidade que não lhe pertence. Enquanto tenta equilibrar a sedução do estrelato com sentimentos pessoais, descobre que a glória tem um custo. A narrativa mistura romance e comédia, refletindo sobre o peso da autenticidade em um universo moldado pela memória coletiva.

Se Beber, Não Case (2009), Todd Phillips Divulgação / Warner Bros Entertainment Um grupo de amigos viaja para Las Vegas em busca de uma despedida de solteiro inesquecível, mas a noite de festa termina com um enorme vazio de memória. Ao acordarem em um quarto destruído, percebem que o noivo desapareceu e que precisam refazer os passos da farra para descobrir o que aconteceu. Entre tigres inexplicáveis, bebês perdidos e encontros desastrosos com figuras inesperadas, cada pista leva a mais confusão. A corrida contra o tempo se transforma em uma comédia de erros, na qual amizade e desespero se misturam em doses iguais até o improvável reencontro.