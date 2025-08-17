6 faroestes no Prime Video que deveria ser crime não assistir

O faroeste não é apenas um gênero cinematográfico: é uma lente através da qual o cinema registrou disputas de poder, dilemas morais e o nascimento de novas sociedades na fronteira. No catálogo do Prime Video, essa tradição se manifesta em títulos que marcaram épocas distintas e continuam reverberando no imaginário coletivo. Obras como “Vera Cruz” (1954) e “O Homem do Oeste” (1958), amplamente analisadas por críticos e preservadas em acervos de prestígio como o American Film Institute, representam a maturidade do western clássico de Hollywood, quando Robert Aldrich e Anthony Mann transformaram aventuras de fronteira em parábolas sobre lealdade, ambição e civilização.

A seleção também contempla narrativas mais recentes, a exemplo de “Os Oito Odiados” (2015), de Quentin Tarantino, celebrado por críticos do New York Times e indicado ao Oscar por sua fotografia e trilha original, que revisita o gênero com olhar pós-moderno, mesclando diálogos intensos e reflexões sobre racismo e violência. “Amaldiçoada” (2016), de Martin Koolhoven, aclamado no Festival de Veneza, alia western e horror psicológico para debater fanatismo religioso e violência de gênero, reforçando a capacidade do gênero de dialogar com temas contemporâneos. Já “Sete Homens e um Destino” (2016), dirigido por Antoine Fuqua, oferece uma releitura moderna de um mito narrativo consagrado, conferindo diversidade e pluralidade ao grupo de heróis. E “Quando Explode a Vingança” (1971), de Sergio Leone, insere crítica política e ironia em meio à Revolução Mexicana, consolidando a fase mais reflexiva do chamado spaghetti western.

Esse conjunto de obras, disponível no Prime Video, vai além do entretenimento. Ele apresenta um panorama histórico e artístico que percorre o cinema americano e europeu, atravessa décadas e se mantém atual nas releituras contemporâneas. Ao combinar prestígio crítico, relevância acadêmica e impacto cultural, esses filmes demonstram por que o faroeste permanece um território simbólico essencial para compreender não apenas a história do cinema, mas também os mitos que moldaram a cultura moderna.

Amaldiçoada (2016), Martin Koolhoven Divulgação / Koch Media Na fronteira americana do século 19, a parteira Liz (Dakota Fanning), muda desde a juventude, vive com o marido Eli e os filhos Matthew e Sam em uma comunidade marcada pelo fanatismo religioso. A rotina muda com a chegada de um novo reverendo (Guy Pearce), pregador de comportamento autoritário que parece conhecer segredos de seu passado. Obcecado, ele inicia perseguição brutal contra Liz, justificando seus atos com sermões sobre pecado e punição. A narrativa é dividida em quatro capítulos não lineares, revelando gradualmente a origem da mudez da protagonista, traumas de infância e a natureza do vínculo entre vítima e algoz. Personagens como Joanna (Carice van Houten), uma mulher marcada por perdas, a jovem Joanna na infância (Emilia Jones) e um pistoleiro misterioso chamado Samuel (Kit Harington) ajudam a compor a história. O ambiente gélido, feito de desertos nevados e vilas hostis, intensifica o caráter de western sombrio. O enredo mistura elementos de faroeste clássico e horror psicológico, retratando como o patriarcado e o fanatismo legitimam violências. A luta de Liz não é apenas por vingança, mas por sobrevivência e autonomia em uma sociedade que tenta silenciá-la. O desfecho confirma a coragem de uma mulher decidida a quebrar o ciclo de abuso e opressão.

Sete Homens e um Destino (2016), Antoine Fuqua Divulgação / United Artists Na cidade de Rose Creek, no final do século 19, os moradores vivem sob o domínio do empresário inescrupuloso Bartholomew Bogue (Peter Sarsgaard), que usa violência para tomar as terras agrícolas. Após presenciar a execução do marido e o massacre de vizinhos, Emma Cullen (Haley Bennett) procura ajuda para libertar a comunidade. Ela encontra Sam Chisholm (Denzel Washington), um oficial federal e caçador de recompensas que aceita o desafio. Chisholm recruta seis aliados distintos: Joshua Faraday (Chris Pratt), um jogador de cartas irônico e habilidoso com revólver; Goodnight Robicheaux (Ethan Hawke), atirador de elite traumatizado pela Guerra Civil; Billy Rocks (Byung-hun Lee), especialista em facas; Jack Horne (Vincent D’Onofrio), caçador corpulento; Vasquez (Manuel Garcia-Rulfo), pistoleiro mexicano foragido; e Red Harvest (Martin Sensmeier), guerreiro indígena de tribo Comanche. Unidos mais por circunstância que por amizade, eles treinam os agricultores, constroem defesas e preparam emboscadas contra o exército privado de Bogue. O confronto final reúne centenas de homens contra um punhado de defensores, em uma luta desigual que exige coragem e sacrifício. A história recupera o mito da resistência coletiva, atualizando-o com diversidade de personagens e mantendo viva a ideia de que a justiça, mesmo diante da derrota, pode ser conquistada pela solidariedade.

Os Oito Odiados (2015), Quentin Tarantino Divulgação / The Weinstein Company Uma década após a Guerra de Secessão, uma nevasca em Wyoming obriga viajantes a se abrigarem na loja Minnie’s Haberdashery. John Ruth, conhecido como The Hangman (Kurt Russell), conduz a criminosa Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh) para Red Rock, onde pretende vê-la enforcada. No caminho, juntam-se o major Marquis Warren (Samuel L. Jackson), ex-oficial da União agora caçador de recompensas, e Chris Mannix (Walton Goggins), que alega ser o novo xerife da cidade. No abrigo já estão Bob (Demián Bichir), que afirma cuidar do local, o vaqueiro Joe Gage (Michael Madsen), o britânico Oswaldo Mobray (Tim Roth), apresentado como executor da lei, e o general confederado Sanford Smithers (Bruce Dern). Conforme a tempestade avança, a desconfiança cresce. Cada personagem esconde segredos, e armas aparecem disfarçadas em diferentes pontos do ambiente. O major Warren desconfia de que alguns dos presentes fazem parte da gangue de Daisy. A tensão explode em acusações, revelações e mortes brutais, com Tarantino construindo a narrativa como um jogo de intriga e violência. O confinamento transforma a cabana num palco de paranoia, onde discursos inflamados valem tanto quanto balas. No desfecho, a busca por justiça e sobrevivência revela que, em um país ainda marcado pela guerra, ninguém está livre de carregar feridas abertas.

Quando Explode a Vingança (1971), Sergio Leone Divulgação / United Artists Durante a Revolução Mexicana de 1913, Juan Miranda (Rod Steiger), um bandoleiro falastrão que lidera uma quadrilha formada por seus filhos, conhece John H. Mallory (James Coburn), um irlandês especialista em dinamite foragido após perseguições políticas na Europa. O encontro resulta em uma aliança desconfiada: Juan sonha enriquecer assaltando bancos, enquanto Mallory busca apenas escapar de seu passado. Ao explodirem cofres, os dois libertam acidentalmente prisioneiros políticos, transformando o bandoleiro em herói involuntário da causa revolucionária. A partir daí, são arrastados para confrontos com tropas governistas e para a violência simbolizada pelo coronel Günther Reza (Antoine Saint-John), militar implacável que massacra civis e conduz operações de extermínio. O humor de Juan e o silêncio enigmático de Mallory sustentam a dupla central, contrastando impulsividade e experiência. As viagens de trem, as explosões de pontes e os ataques a comboios expressam o caráter espetacular da direção de Sergio Leone. Entretanto, entre os momentos de ação surgem reflexões sobre amizade, desilusão e responsabilidade diante da opressão. Mallory é assombrado por flashbacks de sua juventude na Irlanda, enquanto Juan aprende, a contragosto, que revoluções exigem mais do que truques de sobrevivência. O clímax mostra que ouro, vingança e heroísmo pouco valem quando comparados ao sacrifício coletivo de um povo em armas.

O Homem do Oeste (1958), Anthony Mann Divulgação / Metro-Goldwyn-Mayer Link Jones (Gary Cooper), um ex-bandido que tenta levar vida honesta, embarca em um trem para contratar uma professora em nome de sua comunidade. Durante o trajeto, o assalto de uma quadrilha interrompe a viagem e deixa Link, a cantora Billie Ellis (Julie London) e o jogador Sam Beasley (Arthur O’Connell) isolados no deserto. Buscando abrigo, os três caem nas mãos do velho criminoso Dock Tobin (Lee J. Cobb), tio de Link e antigo chefe de sua gangue. Para salvar Billie e Sam, Link finge retomar laços com o bando, composto ainda pelos primos Coaley (Jack Lord) e Trout (Royal Dano), homens impulsivos e brutais. O grupo planeja assaltar o banco da cidade de Lassoo, usando a experiência de Link. Entre humilhações impostas a Billie e disputas internas, o protagonista revive fantasmas do passado e percebe que sua redenção só virá enfrentando aqueles que um dia chamou de família. A paisagem árida do Oeste funciona como reflexo da luta moral entre civilização e barbárie. O clímax coloca Link diante da escolha definitiva entre retornar à violência ou construir uma vida nova, transformando o western em um estudo psicológico sobre memória, culpa e possibilidades de mudança.