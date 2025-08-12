4 filmes na Netflix que fariam Nietzsche sorrir (e você repensar o amor)

Nietzsche revolucionou a forma de pensar o amor quando questionou as manifestações tradicionais dele e propôs uma visão mais profunda das relações humanas e da existência. O amor, no entendimento dele, não poderia ser uma mera entrega ou sacrifício, mas uma força propulsora, a afirmação da vontade e a superação dos limites. Sob seu olhar, o amor é um processo dinâmico e, muitas vezes, doloroso, de autoconhecimento e transformação.

Algumas obras do cinema contemporâneo revelam camadas do amor que vão muito além dos romances tradicionais e clichês. Por isso, selecionamos algumas produções que te farão repensar seus próprios vínculos afetivos. Nessa seleção, o amor se manifesta com complexidade e ambiguidade. Ele se entrelaça à liberdade, perda, nostalgia e à descoberta do próprio eu. Cada história marca o desafio nietzscheano: romper com a passividade e assumir o risco do confronto consigo mesmo e com o outro. O amor deixa de ser um refúgio para ser uma construção e uma desconstrução pessoal.

Os filmes selecionados, disponíveis na Netflix, são verdadeiras pontes entre a filosofia e a experiência humana, mostrando que o amor não é um sentimento idealizado, mas multifacetado e essencialmente vital. A máxima do amor fati, o amor ao destino, com suas luzes e sombras nos convida a olhar para o amor com olhos filosóficos: para viver é preciso mais que amar, é preciso se transformar.

História de um Casamento (2019), Noah Baumbach Divulgação / Netflix O filme acompanha a dissolução de um casamento entre um diretor de teatro e sua esposa atriz. Após o anúncio do divórcio, ambos enfrentam uma batalha legal e emocional pela guarda do filho, que revela feridas profundas, ressentimentos acumulados e momentos de ternura que permanecem apesar da separação. Cada personagem, enquanto lida com o fim do relacionamento, descobre nuances da própria identidade, amadurece através da dor e aprende a negociar a liberdade pessoal e o afeto parental, em uma narrativa que explora a fragilidade e a complexidade dos laços afetivos.

Blue Jay (2016), Alexandre Lehmann Divulgação / Netflix Dois ex-namorados do ensino médio se reencontram por acaso em sua cidade natal, após muitos anos sem contato. Em um cenário minimalista e em preto e branco, eles revisitam memórias, sentimentos não resolvidos e as escolhas que fizeram ao longo da vida. A conversa íntima entre eles oscila entre a nostalgia doce e a melancolia, enquanto ambos confrontam os sonhos perdidos e o impacto do passado na construção de suas identidades atuais. O filme é um retrato sutil da impermanência das relações e da persistência das emoções que transcendem o tempo.