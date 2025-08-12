5 filmes da HBO Max que fariam Maquiavel acender um charuto e assistir em silêncio

Para Maquiavel “os fins justificam os meios”, mas a filosofia de sua estratégia vai muito além de uma caricatura fria. É um exame à complexidade do poder, a instabilidade moral e a necessidade de compreender o comportamento humano para governar. No cinema há muitas histórias que são mais que mero entretenimento, mas um estudo de dominação, manipulação e cálculo político. Nesse terreno fértil que é o cinema, reunimos uma seleção de filmes disponíveis na HBO Max que prenderiam a atenção do autor florentino.

Essas produções passam bem longe da ingenuidade do herói incorruptível e mergulha nas zonas cinzentas da natureza humana, onde a moral se equilibra em areia movediça. Cada um desses filmes expõem não apenas as engrenagens invisíveis do poder, mas também as forças ocultas que moldam decisões e destinos. Eles revelam personagens dispostos a transformar a realidade conforme seus interesses e desejos, mostrando que, em certas arenas, a virtude é um luxo.

Cenários de guerra, corrupção urbana, caos distópico e intrigas subterrâneas: recortes que privilegiam narrativas sobre tratados modernos de influência e controle. Em cada gesto, silêncio ou palavra, a vitória raramente é absoluta. Maquiavel talvez nunca tenha buscado respostas definitivas, mas a confirmação de que o jogo de poder é cíclico e sua essência permanece sempre a mesma, independente da forma.

Mad Max: Estrada da Fúria (2015), George Miller Divulgação / Warner Bros. Em um mundo desértico e devastado, um tirano controla a água e os recursos vitais, mantendo um povo inteiro sob domínio. Uma de suas generais trai o regime, fugindo com um grupo de prisioneiras em busca de liberdade. Um andarilho capturado acaba se unindo à fuga, enfrentando perseguições brutais pelas estradas. Em meio a explosões e batalhas, alianças frágeis se formam e o equilíbrio de poder se torna volátil. A sobrevivência depende não apenas da força, mas da habilidade de transformar escassez em vantagem estratégica.

Dia de Treinamento (2001), Antoine Fuqua Divulgação / Warner Bros. Um policial novato inicia seu primeiro dia em uma unidade de narcóticos, acompanhado por um veterano carismático, porém moralmente ambíguo. Ao longo de 24 horas, o jovem é exposto a métodos questionáveis que misturam intimidação, corrupção e manipulação, borrando as linhas entre justiça e crime. Confrontado com decisões que podem comprometer sua integridade, percebe que está preso em um jogo já decidido antes mesmo de começar. No final, resta entender se a lei serve para proteger ou para ser usada como arma por quem sabe manipular suas brechas.

De Olhos Bem Fechados (1999), Stanley Kubrick Divulgação / Warner Bros. Um médico de classe alta inicia uma jornada noturna após descobrir segredos íntimos de sua esposa. Movido por ciúme e curiosidade, ele se infiltra em um ritual secreto de uma sociedade poderosa, onde percebe que entrou em um mundo governado por regras invisíveis. A descoberta de sua presença o coloca em risco, e ele passa a enfrentar ameaças veladas que atingem tanto sua vida pessoal quanto sua percepção da realidade. À medida que tenta sair desse labirinto, percebe que o verdadeiro poder reside naqueles que controlam o acesso à informação, e sabem como usá-la.

Se7en – Os Sete Crimes Capitais (1995), David Fincher Divulgação / Juno Pix Dois detetives investigam uma série de assassinatos meticulosamente planejados, cada um inspirado em um dos sete pecados capitais. O mais velho, cético e cansado, tenta orientar o parceiro novato, impulsivo e idealista, enquanto a investigação os leva a cenários cada vez mais perturbadores. O assassino, meticuloso e paciente, constrói um jogo psicológico que vai além dos crimes, transformando a caçada em um teste moral para seus perseguidores. O desfecho, cruel e inevitável, expõe que o controle absoluto sobre a narrativa pode transformar o caçador em presa.