4 filmes de ação no Prime Video melhores que franquias milionárias

Com um mercado dominado por franquias de ação que custam centenas de milhões e repetem fórmulas desgastadas, algumas produções surgem para provar que intensidade e qualidade não dependem de orçamentos astronômicos. Com roteiros mais enxutos, narrativas bem amarradas e uma atenção quase artesanal à construção de personagens, esses filmes conseguem oferecer sequências tão eletrizantes quanto as das grandes superproduções hollywoodianas. O diferencial está na autenticidade: aqui, não há espaço para excesso de efeitos digitais ou tramas inchadas; cada cena tem propósito, ritmo e impacto.

O Prime Video se tornou um terreno fértil para essas descobertas. Longe do barulho das bilheterias e do marketing avassalador, essas histórias conquistam pela combinação de ação imersiva e densidade dramática. São obras que não precisam da grandiosidade artificial para envolver o espectador: apostam no peso das decisões morais, no senso de urgência e no realismo de confrontos que não parecem ensaiados para agradar plateias em massa. A experiência é mais crua, mas também mais memorável.

Essa seleção reúne quatro títulos que, apesar de não carregarem a força de uma marca global, entregam tramas mais empolgantes e consistentes que muitas franquias milionárias. São narrativas que equilibram adrenalina e substância, explorando temas como lealdade, vingança, ética e sobrevivência sem abrir mão do espetáculo visual. Para quem está cansado de mais do mesmo, esses filmes oferecem não apenas ação de primeira, mas também uma prova de que grandes histórias não precisam de cifras bilionárias para conquistar seu lugar na memória do público.

Tempo de Guerra (2025), Alex Garland e Ray Mendoza Divulgação / A24 Em um futuro próximo, a instabilidade política global leva uma unidade de elite a ser enviada para conter um levante armado em território estrangeiro. Liderados por um comandante experiente, os soldados precisam atravessar áreas devastadas por conflitos incessantes, onde alianças se desmancham tão rápido quanto são formadas. Entre emboscadas mortais e negociações precárias com líderes locais, a missão se transforma em um jogo de sobrevivência física e psicológica. A pressão aumenta quando informações desencontradas colocam em dúvida o verdadeiro propósito da operação, forçando a equipe a decidir se continuará seguindo ordens ou se buscará a verdade por conta própria. Enquanto a guerra avança em múltiplas frentes, cada decisão tomada no campo de batalha ecoa muito além das linhas inimigas, redefinindo o limite entre dever e consciência.

A Ordem (2024), Justin Kurzel Divulgação / Amazon Prime Video Nos anos 1980, um agente do FBI é designado para infiltrar-se em um grupo extremista que atua de forma organizada e silenciosa no interior dos Estados Unidos. Disfarçado como um veterano de guerra desiludido, ele precisa conquistar a confiança de figuras-chave da organização, enquanto coleta provas que possam derrubar a rede criminosa por completo. No entanto, quanto mais se aprofunda na missão, mais percebe que a ideologia do grupo é sedutora e perigosamente persuasiva, criando tensões internas que ameaçam seu disfarce. Entre encontros clandestinos, códigos secretos e atos violentos planejados, ele se vê diante de dilemas éticos e de um risco crescente de ser descoberto, sabendo que um passo em falso pode custar não apenas sua vida, mas também a de inocentes.

Infiltrado (2021), Guy Ritchie Divulgação / Miramax Um homem enigmático começa a trabalhar em uma empresa de transporte de valores após um violento assalto contra um de seus carros. Sua habilidade incomum no manejo de armas e sua frieza em situações de risco levantam suspeitas entre os colegas, mas também despertam curiosidade. Conforme novos ataques acontecem, sua verdadeira motivação vem à tona: uma busca pessoal ligada a um passado marcado por perdas irreparáveis. Entre emboscadas, perseguições e revelações brutais, a linha entre caçador e presa se torna cada vez mais tênue.