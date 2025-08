4 filmes que estrearam na Netflix esta semana e vão te fazer querer ficar em casa no sábado e no domingo — com prazer

Gladiador II (2024), Ridley Scott

Aidan Monaghan / Paramount Pictures

“Gladiador II”, aguardada continuação do clássico de 2000, retoma o legado de Maximus através de uma nova geração. Dirigido por Ridley Scott, o filme acompanha Lucius Verus, agora adulto, vivido por Paul Mescal. Exilado na Numídia após os eventos do primeiro longa, ele é capturado durante uma invasão romana e forçado a lutar como gladiador. Seu caminho cruza com o de Macrinus, personagem de Denzel Washington, um poderoso comerciante de gladiadores com ambições sombrias. Lucius precisa enfrentar o passado imperial que carrega, enquanto lida com dilemas de identidade e justiça. Connie Nielsen retorna como Lucilla, mãe de Lucius, e Pedro Pascal assume o papel do general Acacius. Com fotografia monumental e batalhas grandiosas, o filme não apenas revisita a arena, mas amplia o conflito político e íntimo dos personagens. “Gladiador II” mantém o peso épico do original e atualiza a linguagem visual e moral para um novo tempo, sem perder densidade.