6 livros que Nietzsche odiava (e por quê)

O Vermelho e o Negro (1830), Stendhal

Julien Sorel, jovem de origem humilde e ambição implacável, vê na cultura e na astúcia as únicas armas para atravessar o muro da aristocracia francesa. A narrativa, conduzida com ironia contida e precisão psicológica, traça sua ascensão pelo poder e sua queda pelo orgulho. Em um mundo onde nada é genuíno e tudo se disfarça — do amor à religião, da política à virtude — o protagonista aprende a performar papéis com frieza calculada, oscilando entre o oportunismo e um desejo autêntico de grandeza. A escrita de Stendhal combina agudeza moral e leveza estilística, expondo a hipocrisia social sem recorrer ao panfleto. É uma tragédia moderna: o idealismo esbarrando no cinismo do mundo. Nietzsche, embora reconhecesse a inteligência da obra, desconfiava profundamente de sua anatomia moral. Para ele, Julien encarnava o tipo reativo — o ressentido refinado que, incapaz de criar novos valores, joga o jogo dos dominantes com revolta silenciosa. A esperteza de Sorel, para Nietzsche, era produto de uma alma ferida, que imitava os fortes sem jamais sê-lo. Via no romance um retrato do espírito moderno degenerado: culto, mas vazio; rebelde, mas submisso. Um exemplo da psicologia da decadência — onde o desejo de ascensão já nasce envenenado pela negação de si mesmo.