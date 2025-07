5 filmes que chegaram recentemente à Netflix para ver ao longo da semana

Se há algo que define o hábito contemporâneo de consumo audiovisual é a busca constante por histórias que nos prendam, mesmo que por apenas duas horas. A cada semana, a Netflix atualiza seu catálogo com uma variedade de títulos que muitas vezes passam despercebidos na avalanche de sugestões algorítmicas. Entre relançamentos esquecidos, estreias discretas e joias internacionais, o espectador atento pode encontrar verdadeiras pérolas. Para isso, é preciso curadoria, atenção às tendências e sensibilidade para separar o hype da substância. Nesta seleção, apresentamos cinco títulos que chegaram recentemente à plataforma e que, apesar da discrição no lançamento, possuem qualidades cinematográficas suficientes para preencher bem a sua semana, seja com suspense, emoção, densidade ou puro escapismo.

O diferencial dessas escolhas está na diversidade narrativa. Cada um dos filmes aqui listados representa uma proposta distinta de linguagem, temática e intensidade. Há espaço para histórias íntimas e pessoais, mas também para narrativas expansivas, com grandes elencos, produção refinada e roteiros que exigem presença total. A ideia é que, entre segunda e sexta, você possa assistir a um filme por noite sem sentir que está repetindo fórmulas ou assistindo ao mesmo enredo reciclado com atores diferentes. A variedade também leva em conta o ritmo da semana: títulos mais densos para noites introspectivas, opções mais leves para quando o cérebro só quer um descanso e obras que se equilibram entre o entretenimento e a complexidade artística.

Além da proposta de variedade, esta lista busca também valorizar lançamentos que podem ter passado fora do radar das grandes campanhas promocionais. Muitas vezes, filmes de alta qualidade chegam ao streaming sem grande alarde, principalmente produções independentes, títulos internacionais ou projetos com distribuição silenciosa. Este é o espaço para resgatá-los e apresentá-los com contexto, clareza e foco no que importa: o enredo, a construção estética e o potencial de marcar o espectador. Seja para ver sozinho, acompanhado ou até dividir em dois capítulos com pausa para o jantar, essas cinco obras recém-chegadas à Netflix são mais do que simples distrações: são boas histórias esperando pelo seu play.

Um Maluco no Golfe 2 (2025), Kyle Newacheck Divulgação / Netflix Décadas se passaram desde que Happy Gilmore (Adam Sandler) chocou o mundo do golfe com sua tacada desajeitada e temperamento explosivo. Agora, mais cansado do que competitivo, ele leva uma vida modesta longe dos holofotes, até que a filha Vienna, aspirante a bailarina, recebe uma chance rara de estudar em uma prestigiada escola de dança. O problema? O preço é alto, e Happy precisa reencontrar sua velha glória para bancar o sonho dela. Forçado a voltar aos campos que jurou nunca mais pisar, ele enfrenta um mundo esportivo mais moderno, disciplinado e impessoal, onde não há espaço para seu estilo nada ortodoxo. Entre velhos desafetos e novas promessas, ele precisará reaprender o jogo, mas também redescobrir o que o fez amar a competição.

Uma Mulher Comum (2025), Lucky Kuswandi Divulgação / Netflix Aos 39 anos, Emma leva uma vida de aparente perfeição: rica, influente e respeitada, habita os círculos mais exclusivos da elite. Mas tudo se desfaz quando ela suspeita estar com uma doença misteriosa e potencialmente fatal. Isolada em uma pequena cidade suburbana, precisa enfrentar memórias perturbadoras que começam a emergir com força crescente. Eventos passados, até então suprimidos, passam a invadir sua rotina e fragilizam sua percepção do presente. Enquanto busca respostas, seu comportamento se torna cada vez mais errático, e a linha entre lucidez e delírio começa a se desfazer. Pressionada por revelações incômodas e confrontos inevitáveis, ela corre contra o tempo para não se afundar em um colapso emocional e mental do qual talvez não consiga retornar.

Yesterday (2019), Danny Boyle Divulgação / Universal Pictures Após um apagão global, um músico fracassado acorda em um mundo onde ninguém lembra dos Beatles. Ao perceber que é o único que conhece as músicas da banda, começa a tocá-las como se fossem suas, conquistando fama repentina e atenção internacional. Contratado por uma gravadora, ele se vê em meio a turnês, entrevistas e compromissos que o afastam dos amigos e de sua antiga vida. Enquanto o sucesso cresce, o peso da mentira se torna insustentável. A relação com sua melhor amiga e empresária se complica, e ele precisa decidir entre manter a ilusão ou revelar a verdade. Tudo se intensifica quando outras pessoas começam a demonstrar que também se lembram do mundo anterior.

A Cura (2016), Gore Verbinski Divulgação / Twentieth Century Fox Um jovem executivo é enviado à Suíça para buscar o CEO de sua empresa, internado em um misterioso centro de bem-estar nos Alpes. Ao chegar ao local, encontra pacientes em rotinas repetitivas, tratamentos estranhos e funcionários evasivos. Um acidente o obriga a permanecer na clínica, onde começa a investigar os segredos por trás das instalações. Aos poucos, percebe que os pacientes não estão sendo curados, mas mantidos em um estado de dependência. Entre alucinações, arquivos ocultos e passagens subterrâneas, descobre experimentos ligados à longevidade e à manipulação do corpo. Com dificuldades para escapar, tenta distinguir o que é real em um ambiente que distorce a percepção e a lógica.