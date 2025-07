5 tesouros esquecidos na Netflix

O Eterno Feminino (2017), Natalia Beristáin

A trajetória de Rosario Castellanos, uma das escritoras mais importantes do México, é narrada desde sua juventude nos anos 1950 até sua consagração intelectual. Solitária e introspectiva, ela desafia os padrões conservadores da época, enfrentando o machismo acadêmico e as limitações impostas às mulheres. Seu envolvimento com um colega da universidade evolui para um casamento instável, marcado por tensões profissionais, maternidade e disputas intelectuais. Em meio a prêmios, viagens e reconhecimento, ela lida com as pressões de ser mulher, mãe e figura pública. A narrativa alterna momentos do passado e do presente, revelando as contradições de uma vida dedicada à escrita e à luta por igualdade.