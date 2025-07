5 filmes para ver na Netflix quando você quer esquecer que o mundo existe

O Homem Que Mudou o Jogo (2011), Bennett Miller

Melinda Sue Gordon / Sony Pictures

Após a derrota de seu time e a perda de jogadores para franquias mais ricas, o gerente geral de um clube de beisebol busca alternativas para reconstruir a equipe com um orçamento limitado. Ele se alia a um jovem economista que propõe uma abordagem baseada em estatísticas para selecionar atletas subvalorizados. Juntos, enfrentam resistência dos técnicos, da imprensa e da direção do time, mas insistem na estratégia. As escolhas questionáveis geram críticas e derrotas iniciais, mas aos poucos os resultados começam a mudar. Entre tensões internas, negociações e riscos, a equipe surpreende ao alcançar uma sequência histórica de vitórias, reformulando sua posição no campeonato.