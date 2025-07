Os 5 livros que Simone de Beauvoir dizia que toda mulher deveria ler

A formação de uma consciência crítica não começa com um tratado, mas frequentemente com uma leitura que desestabiliza. Simone de Beauvoir, filósofa atenta às formas de opressão estrutural, nunca separou a leitura da experiência de pensar. Quando falava sobre os livros que marcaram sua vida, não apontava apenas afinidade emocional, mas implicação intelectual. “Mulherzinhas”, lido na infância, foi decisivo não porque oferecia um modelo, mas porque expunha, ainda que em forma leve, os limites impostos às meninas que sonhavam para além do possível. A figura de Jo March não era apenas carismática. Era epistemologicamente inquietante.

Com “O Moinho à Beira do Rio Floss”, Beauvoir reconheceu em Maggie Tulliver uma jovem cuja inteligência era tratada como defeito, e cuja sensibilidade acabava punida. George Eliot lhe mostrou que a interioridade feminina podia ser escrita com densidade moral. Em “Jane Eyre”, o foco não era a trama romântica, mas a integridade ética de uma protagonista que recusava perder a autonomia, mesmo diante do afeto. A leitura de “Mulheres Apaixonadas”, embora mais crítica, tinha outro peso. D.H. Lawrence oferecia, aos olhos de Beauvoir, um retrato cru das relações de poder travestidas de erotismo. Não era admiração. Era análise. O incômodo também ensina. “Um Teto Todo Seu” representava um gesto intelectual que ela respeitava: Virginia Woolf pensava a exclusão feminina não como acidente histórico, mas como construção estrutural. Era ali, mais do que em qualquer outro título, que Beauvoir via um pensamento paralelo.

Essas leituras não têm valor apenas histórico. Elas ainda são relevantes porque continuam exigindo que se leia de forma atenta, desconfiada e com vocabulário próprio. Beauvoir nunca acreditou que se formasse uma mulher apenas pela leitura, mas também nunca subestimou o papel da linguagem na construção da liberdade. Esses cinco livros, em contextos distintos, acionaram perguntas que ela mesma desenvolveria com rigor filosófico. Quando Beauvoir indicava essas obras, mesmo sem listá-las oficialmente, era como se dissesse que o caminho da emancipação também passa por saber ler o que o mundo quis apagar. A autoridade de sua voz não está apenas em quem ela foi, mas no tipo de leitura que foi capaz de fazer. Isso permanece atual. E necessário.

Um Teto Todo Seu (1929), Virginia Woolf Em tom meditativo e cortante, uma narradora percorre universidades, bibliotecas e ruas fictícias para responder a uma pergunta muito concreta: por que não existem grandes mulheres escritoras na história? O ensaio se transforma em fábula, argumento e diário intelectual. Virginia Woolf não culpa as mulheres; aponta para os silêncios que as cercaram. A personagem fictícia Judith Shakespeare, irmã invisível de William, serve como alegoria de todas as mulheres talentosas que jamais escreveram porque não tinham tempo, renda ou um quarto onde pudessem fechar a porta. Com clareza lírica e precisão lógica, o texto desmascara as condições materiais e simbólicas da exclusão feminina. Simone de Beauvoir reconheceu neste livro uma genealogia da revolta, uma fundação para o pensamento feminista posterior. Não se trata de panfleto, mas de escavação. Woolf constrói um argumento devastador sem elevar a voz. Ao reivindicar um espaço concreto, um teto e dinheiro próprio, ela inaugura também uma arquitetura de pensamento onde a mulher não é mais apenas personagem, mas autora de si. Ler esse ensaio é visitar o momento em que a literatura feminina deixou de pedir permissão para existir.

Mulheres Apaixonadas (1920), D.H. Lawrence Duas irmãs, Ursula e Gudrun Brangwen, circulam por uma sociedade industrial em transformação, ocupando espaços onde o amor, a arte e o corpo se chocam contra ideologias em ruína. Não há centro de gravidade emocional estável: os vínculos são voláteis, os afetos excessivos e a linguagem pulsa entre o lírico e o brutal. D.H. Lawrence investiga, nesse romance denso, o erotismo como campo de poder. Os homens, Gerald e Rupert, não buscam apenas afeto, mas domínio. As mulheres, por sua vez, experimentam a liberdade com fascínio e inquietude. Simone de Beauvoir leu Lawrence com ambivalência: admirava sua linguagem viva e, ao mesmo tempo, denunciava a visão arquetípica da mulher como ser destinado à rendição diante do instinto masculino. Ler essa obra é aceitar o desconforto: não há modelos nem soluções. As relações são laboratórios existenciais. Os embates de gênero são íntimos, filosóficos, por vezes violentos. O amor não aparece como salvação, mas como espelho das estruturas invisíveis que nos governam. Lawrence oferece aqui uma anatomia radical da paixão e de seus limites.

Mulherzinhas (1868), Louisa May Alcott Quatro irmãs crescem em meio às exigências morais, afetivas e econômicas de um mundo que as observa pela janela doméstica. No centro, Jo March — inconformada, impaciente, criativa — desafia o silêncio esperado das mulheres e encontra, na escrita, uma espécie de fôlego para existir com alguma liberdade. O romance acompanha o cotidiano da família March, ora singelo, ora duro, construído com sensibilidade por uma voz narrativa que nunca idealiza a doçura feminina. Pelo contrário: as personagens falham, gritam, hesitam, sonham. Crescem à vista do leitor. A Guerra Civil americana lateja ao fundo, mas o conflito real é íntimo, entre a expectativa social e o desejo individual. A educação sentimental que se desenha é menos uma lição de comportamento e mais uma afirmação de que amadurecer, para meninas, exige muito mais que tempo. Requer coragem. Simone de Beauvoir viu em Jo um símbolo precoce de resistência intelectual. É nesse impulso que o livro continua vivo: ao mostrar que a liberdade de uma mulher começa na recusa, e na invenção, de um papel que lhe foi escrito por outros.

O Moinho à Beira do Rio Floss (1860), George Eliot Maggie Tulliver é uma menina que lê demais, pergunta demais, sente demais. Filha de um moleiro aferrado à tradição e à honra rural, ela cresce numa paisagem alagada por expectativas que não a contemplam. Desde cedo, sua inteligência é motivo de inquietação; seu afeto, uma ameaça. A narrativa acompanha Maggie desde a infância até a maturidade forçada por tragédias e renúncias. A cada capítulo, a distância entre o que ela deseja e o que lhe é permitido se alarga. George Eliot — pseudônimo de Mary Ann Evans — constrói um romance de formação que confronta o mito da mulher submissa não com rebeldia espetacular, mas com silenciosa lucidez. Maggie sofre, ama, erra, mas nunca cede inteiramente ao papel que lhe reservam. O moinho do título não é apenas cenário: é prisão, é herança, é o limite do mundo para quem nasceu mulher e pobre. Eliot escreve com agudeza psicológica e uma compaixão sem sentimentalismo. Beauvoir reconheceu em Maggie uma precursora: uma mulher que pensa e, por isso mesmo, paga o preço. Ler essa história é encontrar, no século 19, a semente de um pensamento que só floresceria muito tempo depois, quando alguém ousasse dizer, em voz alta, que a obediência feminina não é natural, mas construída.