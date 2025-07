4 estreias imperdíveis nos streamings nesta semana

Anora (2024), Sean Baker

Uma stripper do Brooklyn, espirituosa e sonhadora, vê sua vida mudar radicalmente quando se envolve com o herdeiro bilionário de um oligarca russo. O que começa como um romance improvável e até cômico rapidamente se transforma em uma tensão crescente, quando os pais do jovem decidem intervir para impedir o casamento. Com um estilo cru e vibrante, o filme explora a hipocrisia de duas classes sociais radicalmente diferentes: os ultrarricos, frios e calculistas, e os marginalizados urbanos, que sobrevivem com intensidade. Anora, interpretada com carisma e vulnerabilidade, revela a dureza de quem vive na borda e tenta se agarrar à mínima possibilidade de mudança. Com humor ácido, crítica social e uma protagonista inesquecível, o filme conquistou o Festival de Cannes de 2024 e prova que, às vezes, o amor pode ser mais revolucionário do que parece.