Netflix no divã — 6 filmes sobre colapso psicológico

O Pálido Olho Azul (2022), Scott Cooper

Scott Garfield / Netflix

Em 1830, um detetive veterano, Augustus Landor, é chamado para investigar um assassinato brutal na Academia Militar de West Point. Para decifrar o caso, ele conta com a ajuda de um jovem cadete excêntrico: Edgar Allan Poe. O filme mergulha em uma atmosfera gótica e silenciosa, onde cada gesto esconde um segredo e cada rosto sugere uma tragédia. Inspirado na ficção histórica de Louis Bayard, a narrativa brinca com o estilo e os temas do próprio Poe, morte, culpa, simbolismo, enquanto constrói um thriller melancólico, com um final sombrio que ressignifica toda a história.