3 filmes para assistir hoje se você está cansado de roteiro previsível

O Céu de Outubro (1999), Joe Johnston

Divulgação / Universal Pictures

Na pequena cidade de Coalwood, Virgínia Ocidental, onde trabalhar nas minas de carvão parece o destino inevitável de todos os jovens, Homer Hickam encontra inspiração em um foguete soviético. Depois de ver o Sputnik cruzando o céu noturno, ele decide desafiar o caminho traçado para sua vida. Com a ajuda de três amigos e o apoio relutante de uma professora, Homer mergulha no mundo da ciência e da engenharia, enfrentando o ceticismo do pai, o preconceito social e as limitações de recursos. Baseado em uma história real, o filme mostra a força dos sonhos mesmo em ambientes hostis, o poder transformador do conhecimento e a determinação de um garoto em ir além do que se espera dele. Uma história comovente sobre superação, coragem e a busca por um futuro que parecia inalcançável — mas que começa a se tornar possível com cada experimento, explosão e tentativa fracassada de fazer um foguete decolar.