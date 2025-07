Os 5 maiores dramas da HBO Max que ninguém comenta, mas deveria

De Volta ao Mar (2024), Nora Fingscheidt

Divulgação / BBC Films

Uma jovem retorna à casa dos pais, em uma ilha escocesa, para se recuperar do alcoolismo, e acaba se reconectando com a paisagem e consigo mesma. Baseado em uma história real, o filme, selecionado para a mostra Panorama Mundial do Festival do Rio 2024, acompanha a jornada de Rona (Saoirse Ronan) em busca de reabilitação. Aos 19 anos, ela deixa a fazenda da família nas Ilhas Órcades, na Escócia, para viver em Londres. Lá, conhece um grande amor, Daynin (Paapa Essiedu), mas também desenvolve um quadro severo de dependência alcoólica, que desencadeia múltiplas consequências: traumas físicos e mentais, e o fim de seu relacionamento. Após concluir a primeira etapa do programa intensivo dos Alcoólicos Anônimos, Rona retorna ao lar, onde a solidão das paisagens, o silêncio e a natureza selvagem funcionam como espelhos interiores de seu processo de cura. Em meio à névoa e às falésias, ela começa, lentamente, a fazer as pazes consigo mesma.