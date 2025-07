3 filmes recém-chegados à Netflix que entregam tudo — sem enrolar

Assinou a Netflix e agora tem acesso ao maior acervo cinematográfico da internet. Isso mesmo: são mais de 3 mil títulos disponíveis no catálogo, que se renova de tempos em tempos para nunca te deixar entediado. Há 15 anos, você precisava procurar uma locadora de vídeos, fazer um cadastro, esperar dias por uma reserva que já tinha passado pela casa de outra pessoa para, enfim, conseguir assistir. Hoje, tudo mudou. Todo mundo pode assistir junto, no mesmo dia em que o título chega à plataforma. E tem mais: a Netflix também produz seus próprios filmes: ou seja, boa parte do catálogo é exclusiva.

Se você já virou e revirou o catálogo sem saber o que escolher diante de tantas opções, estamos aqui para te ajudar. Preparamos uma lista com 3 filmes que chegaram recentemente à plataforma e entregam tudo. São obras de gêneros diferentes, pensadas para agradar a todos os gostos,e, o mais importante, garantir que você não fique sem ter o que fazer em casa. Venha com a gente conferir essas produções imperdíveis do catálogo.

Meus 84 m² (2025), Kim Tae-joon e Sharon S. Park Divulgação / Netflix Woo-seong finalmente realiza o sonho de comprar um apartamento próprio em Seul, mesmo que o custo o tenha deixado financeiramente exaurido. Nos primeiros dias, o jovem saboreia a conquista e o silêncio que esperava encontrar em seu novo lar. Mas a tranquilidade logo é interrompida por ruídos estranhos e constantes que surgem durante a noite, estalos, batidas e sons abafados que parecem vir de dentro das paredes. Quando os vizinhos passam a culpá-lo pelos barulhos misteriosos, a pressão aumenta, e Woo-seong decide investigar por conta própria o que está acontecendo. Em busca da origem do som, ele descobre registros antigos do prédio, histórias silenciadas e vestígios de moradores anteriores que desapareceram sem deixar vestígios. Conforme os dias passam, a dúvida se instala: os ruídos são reais ou um reflexo de sua própria deterioração mental? A resposta pode estar escondida entre paredes que guardam mais do que concreto e tijolos.

Interestelar (2014), Christopher Nolan Melinda Sue Gordon / Warner Bros. Entertainment Em um futuro onde a Terra sofre com tempestades de poeira e colheitas escassas, um ex-piloto da NASA é convocado para uma missão espacial que pode garantir a sobrevivência da humanidade. Junto a uma equipe de cientistas, ele atravessa um buraco de minhoca em busca de planetas habitáveis em outra galáxia. Enquanto enfrenta desafios extremos no espaço, precisa lidar com o tempo que passa de forma diferente em relação à Terra, onde sua filha, agora adulta, tenta solucionar uma equação que pode salvar o planeta. Entre sacrifícios, dilemas morais e descobertas científicas, a jornada cósmica se transforma também em uma história profunda de amor e conexão entre pai e filha, com consequências que desafiam as leis da física e da própria existência.