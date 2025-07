7 suspenses inteligentes para assistir na Netflix

Pearl (2022), Ti West

Divulgação / A24

Pearl vive isolada com os pais em uma fazenda no interior do Texas durante a pandemia de gripe espanhola, em 1918. A mãe é uma mulher dura e controladora; o pai, completamente paralisado. A jovem sonha com a fama, sonha com a dança, com os aplausos, com uma vida muito maior do que a lama e o tédio da zona rural podem oferecer. Mas esse desejo cresce como uma ferida infeccionada. Aos poucos, a promessa de encantamento vai se contaminando com frustração e loucura. “Pearl” é um estudo de personagem que mistura horror psicológico e estética tecnicolor para retratar o nascimento de uma assassina. Com uma atuação hipnótica de Mia Goth, o filme investiga o que acontece quando o sonho americano se desfaz — e o que nasce no seu lugar. Uma fábula distorcida sobre solidão, repressão e o preço de desejar demais.