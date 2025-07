5 comédias românticas para apaixonados otimistas, no Prime Video

Muita gente acha que o romantismo está mais atrelado ao pessimismo do que ao otimismo. Os romances — no teatro, na literatura e no cinema — quase sempre são difíceis, enfrentam percalços e costumam terminar em tragédia. Mas não nas comédias românticas. E é por isso que há quem prefira as comédias românticas: adoram finais felizes e clichês. Isso significa que o cinismo do mundo ainda não os afetou. Essas pessoas mantêm firmes e fortes seu otimismo, sua ingenuidade e seu coração puro. Afinal, nada mais bonito do que sonhar com um romance feliz, em que tudo dá certo no final. Nada impede o amor verdadeiro.

Se você está cansado das notícias trágicas, da guerra entre Rússia e Ucrânia, dos conflitos na Faixa de Gaza, do tarifaço do Trump e da prisão do Bolsonaro — e só quer ver coisas leves, românticas e simples, desestressar a cabeça e rir à toa, se imaginar em um mundo onde nada é tão sério e não há nada mais importante que o amor, nem mesmo o dinheiro ou o poder, aqui é o seu lugar. Nesta lista, selecionamos 5 filmes disponíveis no Prime Video que vão te ajudar a desligar da realidade.

Que Horas Eu Te Pego? (2023), Gene Stupnitsky Divulgação / Sony Pictures Maddie, uma motorista de aplicativo à beira da falência, recebe uma proposta inusitada: um casal abastado oferece um carro em troca de sua ajuda para “desencalhar” o filho introvertido antes que ele vá para a faculdade. O alvo da missão é Percy, um adolescente de 19 anos, tímido, antissocial e completamente despreparado para a vida adulta. Determinada a cumprir o acordo e salvar sua situação financeira, Maddie embarca numa série de tentativas hilárias e constrangedoras de seduzir o garoto. No entanto, a convivência revela que Percy talvez não precise exatamente do que os pais imaginam — e que Maddie também carrega seus próprios traumas e inseguranças. O que começa como uma comédia atrevida ganha contornos de amadurecimento, com ambos aprendendo, entre gafes e revelações, a lidar com seus próprios bloqueios emocionais.

Todos Menos Você (2023), Will Gluck Divulgação / Olive Bridge Entertainment Bea e Ben parecem ter tudo para dar certo: química instantânea, humor afiado e uma conexão evidente. Mas o que começa como um encontro promissor termina abruptamente, com ambos se convencendo de que estão melhor longe um do outro. Meses depois, eles se reencontram em um casamento na Austrália, onde velhos amigos em comum os colocam no mesmo círculo social. Com o ambiente paradisíaco como pano de fundo, os dois decidem fingir que estão em um relacionamento sério para provocar ciúmes e manipular situações — um acordo que, claro, começa a desmoronar à medida que os sentimentos reais surgem. Em meio a paisagens deslumbrantes, cerimônias extravagantes e diálogos carregados de ironia, Bea e Ben precisam lidar com a própria teimosia para descobrir se há espaço para um amor que começou errado dar certo.

Simplesmente Acontece (2014), Christian Ditter Jonathan Hession / Constantin Film Produktion Rosie e Alex são melhores amigos desde a infância, inseparáveis e conectados por uma afinidade rara. No entanto, quando Alex recebe uma bolsa de estudos para estudar medicina em Harvard, o destino dos dois toma rumos distintos. Entre mal-entendidos, decisões impulsivas e obstáculos inusitados, os dois seguem suas vidas tentando manter contato, mesmo que cada um construa caminhos próprios — com outros parceiros, filhos, empregos e cidades diferentes. Ao longo dos anos, a ligação entre eles resiste, mas é sempre atravessada por desencontros de tempo e lugar. A história percorre décadas de afeto mal resolvido, cartas não enviadas e chances perdidas, colocando o espectador diante da pergunta que persegue os dois: e se o amor da sua vida sempre esteve ao seu lado, só esperando o momento certo para acontecer?

O Amor Não Tira Férias (2006), Nancy Meyers Divulgação / Columbia Pictures Iris e Amanda vivem em lados opostos do mundo e têm algo em comum: estão emocionalmente esgotadas por amores não correspondidos. Em um impulso natalino, decidem trocar de casa por duas semanas, buscando distância de seus dramas pessoais. Iris viaja de Londres para a ensolarada Califórnia, onde se hospeda na mansão moderna de Amanda; Amanda vai para o campo inglês, para a charmosa e acolhedora casa de Iris. Durante esse intervalo geográfico e emocional, cada uma se envolve com pessoas inesperadas — Iris com Miles, um compositor sensível, e Amanda com Graham, o irmão de Iris, viúvo e pai de duas meninas. A viagem, planejada para ser uma fuga, acaba sendo o catalisador de novos começos. Entre lareiras, neve, vinhos e trilhas sonoras envolventes, elas descobrem que o amor, por vezes, precisa apenas de um novo cenário para florescer.