Os 7 livros que mudaram a cabeça de Nietzsche

É difícil imaginar Nietzsche lendo. Parece estranho, até. O filósofo da martelada, do super-homem, da crítica à moral, curvado diante de uma página? Mas ele leu. E não foi um leitor distraído, tampouco reverente. Nietzsche lia como quem briga. Absorvia o que podia, retorcia o que achava fraco, derrubava o que considerava falso. A relação dele com os livros nunca foi pacífica, nem decorativa. Era vital. Talvez por isso, em certos momentos, mais parecesse um duelo do que um diálogo. Ele não queria repetir nada do que lia. Queria ir além. E para isso, primeiro, precisou entrar.

É claro que a filosofia grega o tocou antes de tudo. Sófocles, com seu Édipo condenado não por maldade, mas por ignorância e destino, ressoou fundo em Nietzsche. Depois veio Platão, que ele jamais perdoaria. Para ele, Platão inventou o pior de todos os mundos: o das ideias perfeitas, inalcançáveis, que negavam a vida concreta. Schopenhauer, por sua vez, o encantou e o envenenou. Foi, por um tempo, o mestre ideal. Depois virou um erro a ser superado. Com Spinoza, houve afinidade. A ética sem Deus, a potência de existir. Com Locke, o distanciamento. Com Goethe, a admiração quase silenciosa. E Shakespeare? Nietzsche o respeitava como se respeita quem já tocou o abismo e voltou para contar.

O mais curioso é que nenhum desses livros aparece em sua obra como citação em destaque. Não há exibição de erudição. O que há é digestão. Ideias transformadas em outra coisa, em outro tom, num outro ritmo. Quando lemos Nietzsche, lemos também as sombras desses livros, mesmo sem perceber. Porque o pensamento, qualquer pensamento, é sempre um eco, ainda que deformado.

Talvez seja isso que torne esses sete livros tão essenciais. Não o que ensinaram a ele, mas o quanto o fizeram reagir. Como se cada página tivesse deixado uma ferida, e o resto do que escreveu fosse uma tentativa de curar.

O Mundo como Vontade e Representação (1818), Arthur Schopenhauer Tudo o que vemos é aparência. O mundo, tal como o percebemos, é uma representação — moldada pelo sujeito, pelo tempo, pelo espaço e pela causalidade. Mas por trás da aparência existe a essência: uma vontade cega, impessoal, incessante, que move todas as coisas sem razão nem finalidade. Schopenhauer constrói essa visão com erudição e pessimismo radical. O texto alterna momentos de análise filosófica minuciosa com passagens de intensidade quase literária. O estilo é denso, por vezes sarcástico, sempre afiado. A vontade, para ele, é tanto motor quanto prisão: move o mundo, mas também o condena ao sofrimento. Não há consolo na razão, nem redenção na fé. Há, no entanto, alívio na arte, sobretudo na música, e um apagamento provisório do querer na contemplação estética e na compaixão ética. O narrador é um pensador solitário, que não tenta agradar — apenas dizer. A obra não busca convencer pela suavidade, mas pela coerência entre forma e visão. Ao final, o universo se revela como um espelho que mostra não o que queremos ver, mas o que realmente somos: desejo sem repouso.

Fausto (1808–1832), Johann Wolfgang von Goethe Um homem, erudito e exausto, diante dos limites do saber, firma um pacto com o diabo. Mas não é pela perdição que ele se move — é pelo desejo de tocar o absoluto: viver, conhecer, sentir tudo. A narrativa, dividida em duas partes, alterna o lírico, o trágico, o onírico e o filosófico, numa arquitetura que desafia qualquer forma estável. Fausto é menos um personagem do que uma tensão viva entre potência e abismo. A figura de Mefistófeles, irônica e sutil, o acompanha como sombra e espelho. Goethe compõe um drama total, que atravessa o amor, a ciência, o sagrado, o tempo, a política e o delírio metafísico. A linguagem é mutante: às vezes aforística, às vezes épica, sempre carregada de invenção. A peça exige do leitor entrega e fôlego — não há bússola fácil. Cada cena desloca o eixo da anterior. E, no entanto, o fio que sustenta tudo é claro: a inquietação humana diante da finitude. Fausto não quer salvação, quer sentido. E nessa busca vertiginosa, o que se perde e o que se ganha permanecem em aberto — como deve ser em toda obra que sobrevive ao tempo.

Ensaio sobre o Entendimento Humano (1689), John Locke Como a mente humana adquire conhecimento? Para Locke, a resposta não está nos mistérios da alma, mas na experiência. Sem ideias inatas, sem verdades anteriores à vida, o pensamento começa em branco — e se forma aos poucos, com base nos sentidos e na reflexão. O texto avança com precisão analítica, examinando cada noção — identidade, substância, tempo, liberdade — como quem desmonta uma máquina para entender seu funcionamento. Não há narrativa, mas há ritmo: argumentos que se sucedem como ondas, com repetições estratégicas e retomadas didáticas. A voz é racional, mas não seca. Locke fala com o leitor como um professor que sabe ser paciente. Seu método não é o da demonstração geométrica, mas o da observação e da análise conceitual. Ao ler, a sensação é de que o mundo, de repente, pode ser compreendido passo a passo. O livro não impõe doutrinas: sugere caminhos. E ao fazer isso, estabelece os alicerces do empirismo moderno — e da própria noção de sujeito ocidental. O saber não vem de fora, nem de cima: vem daquilo que se vê, se sente, se pensa. E, sobretudo, da humildade de reconhecer os limites do próprio entendimento.

Ética (1677), Baruch de Spinoza Nenhuma fábula, nenhuma voz dramática, nenhum personagem: apenas ideias, rigorosas como pedras. A estrutura geométrica não é um capricho — é um método. Spinoza quer demonstrar que o mundo é uma substância única, infinita, e que tudo o que existe é sua expressão. Não há livre-arbítrio, não há providência, não há castigo: há causas, consequências e potências em ato. O que parece fatalismo é, na verdade, libertação. Ao abandonar as ilusões do acaso e da culpa, o indivíduo pode compreender sua posição no todo — e, com isso, agir de forma mais livre e alegre. A linguagem é seca, sem ornamento, mas por trás da arquitetura abstrata vibra uma visão profundamente ética da existência. A emoção aqui não vem de histórias, mas da coerência entre pensamento e mundo. Cada definição prepara o terreno para uma proposição; cada prova é uma escada que se ergue sobre o abismo da superstição. A recompensa não é consolo, é clareza. Há beleza na ordem, e há força no entendimento. Ao final, o livro não consola nem promete: apenas mostra. E o que mostra, muda.

Hamlet (c. 1600), William Shakespeare Um príncipe retorna ao reino e encontra o pai morto, a mãe casada com o tio, e o trono envolto em sombras. Diante de um espectro que o convoca à vingança, ele hesita. Mas não por covardia — por excesso de lucidez. A ação se retarda porque o pensamento a precede, sempre. A peça avança entre monólogos, silêncios e gestos adiados, numa arquitetura verbal que alterna violência e dúvida com uma sofisticação jamais igualada. Hamlet pensa demais, e esse pensar o consome. Sua linguagem é lâmina: aguda, metafórica, ritmada pelo cansaço de quem enxerga o fundo das coisas. O mundo ao redor é corrupto, sim, mas a tragédia é maior: está dentro. Os personagens orbitam sua crise — Ofélia, Gertrudes, Polônio, Laertes — todos figuras movidas por códigos que Hamlet já não reconhece. Ele não vive num drama de vingança, mas num drama de consciência. Cada cena contém múltiplas camadas: política, familiar, existencial. O tempo não corre, escorre. E quando a ação finalmente explode, já é tarde. Nada se resolve. Tudo se revela.

A República (c. 380 a.C.), Platão Uma cidade imaginária, construída com palavras, argumentos e silêncio. Em meio a discípulos, convidados e interrogações, Sócrates propõe um experimento radical: como seria uma cidade verdadeiramente justa? O que é a justiça, afinal? A resposta não vem de uma sentença, mas de um movimento: diálogos que desconstroem crenças comuns, redesenham funções sociais e especulam sobre a alma humana como reflexo da cidade. A narrativa não tem um protagonista no sentido clássico, mas a figura de Sócrates domina o espaço com sua ironia paciente e seu método corrosivo. O tom é especulativo, mas não frio; é filosófico, mas carregado de implicações existenciais e políticas. As ideias ganham corpo nas imagens da caverna, do sol, das naturezas corrompidas e dos governantes filósofos. A tensão não está nas ações, mas nas ideias em atrito. O diálogo se torna teatro do pensamento — e o leitor é puxado para dentro dessa arena. Em vez de respostas definitivas, surgem modelos, comparações, impasses. A cidade ideal não é uma utopia harmoniosa: é uma tentativa de nomear o justo a partir do possível. E ao fim, permanece a pergunta que o texto nunca abandona: é melhor parecer justo ou sê-lo?