5 melhores filmes da atualidade na HBO Max

Duna: Parte 2 (2024), Denis Villeneuve

Divulgação / Warner Bros.

Após a queda brutal de sua casa e a fuga para o deserto, o jovem herdeiro de um império galáctico se une aos Fremen, povo nômade que domina os segredos do planeta mais valioso do universo. Com sua identidade mítica se consolidando, ele inicia uma jornada de liderança, aprendizado e vingança contra as forças que destruíram sua família. A guerra entre casas nobres se intensifica enquanto profecias religiosas, visões do futuro e estratégias militares convergem. A luta pelo controle da especiaria ganha contornos épicos, e o destino de civilizações inteiras passa a depender de escolhas feitas sob a sombra do deserto e do poder absoluto.