3 séries mais viciantes que café, no Prime Video

Fleabag (2016), Phoebe Waller-Bridge

Divulgação / Amazon Prime Video

Uma jovem londrina vive entre o caos emocional e a ironia cotidiana, lidando com a perda, o sexo casual, a família disfuncional e um café mal administrado. Inteligente e autodestrutiva, ela rompe constantemente a quarta parede para compartilhar seus pensamentos mais íntimos e sarcásticos com o público, revelando vulnerabilidades que não expõe a mais ninguém. Após uma tragédia que ainda a persegue, ela tenta manter as aparências enquanto seu mundo desmorona silenciosamente — desde os encontros frustrados até a relação conturbada com a madrasta e a irmã perfeccionista. Em meio a diálogos rápidos, silêncios desconfortáveis e crises existenciais, a personagem busca por conexão, perdão e algum sentido no absurdo da vida moderna.