5 filmes estranhos para gente esquisita na Netflix

Filmes dificilmente são consenso. Cada pessoa tem um gosto, uma simpatia, um desejo por algo que depende até mesmo do humor do dia, do nível de estresse, se está apaixonada ou não. Mas, se tem um tipo de filme que gente excêntrica gosta, e isso não depende da vibe do dia, é o tal do filme bizarro. Alguns parecem ter sido arrancados de caixinhas-surpresa de terror, tipo aquelas que a gente abre e sai um palhaço maluco e macabro de dentro, de repente. Você não sabe exatamente o que esperar, e é essa a diversão. Quanto mais esquisito, surpreendente e, às vezes, nonsense: melhor!

É por isso que pessoas não podem ser rotuladas, colocadas em caixinhas. Filmes também não. Cada um de nós tem suas particularidades, maluquices e manias. Os filmes também são assim, muitas vezes puxados de seus pais, os realizadores. Nesta lista, escalamos uma porção de filmes bizarros para quem gosta de uma mistura esquisita de coisas e se diverte com isso. É preciso ter um pouco de sadismo, sarcasmo e autenticidade para perceber essas obras como verdadeiras joias do cinema. É claro que nem todos apreciam, e tá tudo bem.

Na maioria das vezes, esses filmes criticam e refletem, de maneira muito estranha e criativa, sobre problemas sociais e transtornos psicológicos. Fazem analogias perigosamente fáceis de serem incompreendidas, mas abordam temas importantes para a vida. Se você acha que se encaixa nesse seleto grupo de freaks, chegue mais perto: “We accept you, one of us”.

Smile 2 (2024), Parker Finn Divulgação / Paramount Pictures Uma popstar em ascensão, à beira de uma turnê mundial, começa a experimentar episódios de terror psicológico após testemunhar um suicídio perturbador nos bastidores de um show. Assombrada por uma presença invisível que se manifesta através de sorrisos macabros, ela tenta manter a sanidade enquanto eventos cada vez mais sinistros a cercam. Isolada por sua fama e temendo parecer instável, esconde os sinais enquanto busca explicações para o que a persegue. Sua pesquisa a conecta com outras vítimas da mesma entidade, revelando um padrão de mortes e traumas compartilhados. Quando percebe que está presa em uma corrente maldita, precisa decidir até onde irá para romper o ciclo. Enquanto a contagem regressiva se aproxima do seu grande show, a ameaça se torna inescapável, e o terror, inevitável.

Pearl (2022), Ti West Divulgação / A24 Durante a Primeira Guerra Mundial, uma jovem vive isolada com os pais doentes em uma fazenda remota, onde cuida de seu pai paralisado sob a vigilância sufocante da mãe autoritária. Sonhando com uma vida de fama, dança e aplausos, ela se inscreve para um teste de talentos que acredita ser sua única chance de escapar. Entre tarefas domésticas e alucinações cada vez mais intensas, a fantasia de ascensão se mistura com impulsos sombrios que crescem à medida que as rejeições e frustrações se acumulam. Quando as portas do mundo exterior não se abrem como ela esperava, sua raiva contida encontra formas violentas de se manifestar. Enquanto a fachada de doçura desmorona, ela mergulha em um delírio perturbador, revelando um desejo de reconhecimento que consome tudo ao redor.

Nós (2019), Jordan Peele Divulgação / UPI Durante uma viagem em família a uma casa de veraneio na costa, uma mulher começa a ser assombrada por memórias de um trauma de infância. Na mesma noite, estranhos vestidos com macacões vermelhos aparecem na porta, e a família se vê forçada a lutar por sobrevivência. Conforme a ameaça cresce, eles descobrem que os invasores são versões distorcidas de si mesmos, cópias grotescas, silenciosas e violentas. A perseguição leva a uma revelação perturbadora sobre a origem dessas duplicatas e o que elas representam. Em uma rede de túneis subterrâneos e lembranças reprimidas, o passado retorna para cobrar seu preço. Com o caos se espalhando além da casa, o confronto entre as duas versões de cada personagem escancara uma realidade onde nem tudo é o que parece, e onde o inimigo é, talvez, apenas um reflexo invertido.

Cam (2018), Daniel Goldhaber Divulgação / Blumhouse Production Uma jovem performer de conteúdo adulto em plataformas de transmissão ao vivo descobre que sua identidade online foi misteriosamente roubada por uma sósia digital. Enquanto sua popularidade cresce com a nova “versão” de si mesma, ela mergulha em uma investigação para entender quem ou o que está por trás da usurpação. A cada tentativa de recuperar o controle sobre sua conta e imagem, ela se depara com obstáculos cada vez mais surreais, desafiando a própria noção de realidade e autonomia na era digital. Cercada por fãs obsessivos e algoritmos impessoais, ela percebe que sua presença virtual pode ter vida própria, e que enfrentá-la exigirá mais do que apenas coragem. No limite entre ficção e identidade, ela trava uma luta silenciosa por seu corpo, sua imagem e sua existência.