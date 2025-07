6 filmes de ação para pessoas inteligentes, no Prime Video

Muita gente acha que filmes de ação são sinônimo de filmes ruins. Essas pessoas até têm razões substanciais para acreditar nisso, mas não poderiam estar mais erradas. Há diversas produções icônicas de ação que trazem muito mais do que lutas, adrenalina, velocidade, saltos incrivelmente mortais e movimentos frenéticos. Sim, há diretores renomados que conseguem misturar suor com lágrimas, trazer substância para suas obras, tratar de dilemas morais e éticos, apresentar personagens cheios de nuances e camadas, narrativas dramáticas que parecem verdadeiros enigmas prontos para sugar seu cérebro como um aspirador de pó, além de muitos simbolismos que vão exigir bem mais do que dois neurônios.

Se você é uma pessoa que se importa com conteúdo, não se impressiona facilmente com sucessos de bilheteria e deseja muito mais dos filmes do que o mero verniz comercial, junte-se a nós nesta lista incrível de filmes de ação, disponíveis no Prime Video, que vão fazer sua cabeça girar, seu estômago embrulhar, seus olhos serem sugados para dentro e sua mente entrar em uma espiral de reflexão, contemplação e desconforto. Porque esta lista aqui, meu amigo, é profunda demais. Aqui tem filosofia. Nessa seleção, os roteiristas parecem ter formação em Descartes, Baudrillard, Freud, Nietzsche, Bergson, Camus, Kant, Lacan, Arendt e Hegel. Essas produções se preocupam muito mais com profundidade do que apenas com aparência, embora suas estéticas também sejam incríveis, com mensagens tão ricas que complementam seus enredos.

Prepare o cérebro e o coração para assistir a essas obras-primas que merecem aplausos e reflexão.

A Origem (2010), Christopher Nolan Divulgação / Warner Bros. Um especialista em extrair segredos do inconsciente durante o sono recebe a missão de realizar o oposto: implantar uma ideia na mente de um herdeiro corporativo enquanto ele sonha. Para isso, ele monta uma equipe de especialistas em sonhos, criando um plano meticuloso que envolve vários níveis de realidade simultânea. À medida que mergulham nas camadas do subconsciente, enfrentam perigos inesperados, projeções hostis e a interferência de memórias traumáticas que ameaçam comprometer a missão. Com o tempo correndo de forma diferente em cada nível e os limites entre sonho e realidade se esvaindo, o desafio se torna tão psicológico quanto estratégico.

Kill Bill: Vol. 2 (2004), Quentin Tarantino Divulgação / Miramax Determinada a concluir sua missão, a mulher continua a caçada aos antigos colegas de assassinato que arruinaram sua vida. Agora, restam apenas três nomes na lista: o antigo mentor, um espadachim cruel e o próprio homem que liderou o massacre. No caminho, ela reencontra fantasmas do passado e revive experiências traumáticas, enfrentando situações que testam seus limites físicos e emocionais. A jornada assume contornos mais introspectivos e revela a complexidade das relações que ela construiu com seus algozes. O desfecho se aproxima, e com ele vem a verdade sobre seu filho desaparecido e a confrontação final, onde a dor, o amor e a vingança colidem num acerto de contas inevitável.

Kill Bill: Vol. 1 (2003), Quentin Tarantino Divulgação / Miramax Após despertar de um coma de quatro anos, uma mulher marcada por um passado de violência parte em uma jornada de vingança. No dia de seu casamento, ela e todos os presentes foram brutalmente atacados por seus ex-companheiros de um grupo de assassinos de elite. Agora, guiada por uma lista de nomes, ela atravessa o mundo em busca dos responsáveis pelo massacre, enfrentando inimigos perigosos, armados com espadas samurais e técnicas de luta letais. A cada confronto, ressurge uma parte do seu passado, revelando não só os motivos por trás da tragédia, mas também a força de sua determinação. Entre flashbacks e combates sangrentos, ela avança, decidida a acertar as contas.

Oldboy (2003), Park Chan-wook Divulgação / Neon Após ser sequestrado sem explicações e mantido em cativeiro por 15 anos em um quarto isolado, um homem é libertado tão repentinamente quanto foi aprisionado. Sem saber quem o puniu ou por quê, ele embarca em uma busca obsessiva por vingança, tentando reconstruir o passado e descobrir os motivos por trás de sua longa prisão. Ao lado de uma jovem chef que cruza seu caminho, ele segue pistas enigmáticas que o conduzem a uma verdade cada vez mais sombria. Mas à medida que se aproxima do culpado, também se vê diante de revelações perturbadoras que colocam em xeque sua sanidade e sua sede de justiça. O desfecho é tão cruel quanto inesperado, e deixa cicatrizes impossíveis de apagar.

Matrix (1999), Lana e Lilly Wachowski Divulgação / Warner Bros. Um jovem hacker vive à margem da sociedade, assombrado por uma dúvida persistente sobre a realidade do mundo ao seu redor. Um dia, é abordado por um grupo enigmático que lhe revela a verdade: a vida como ele conhece é uma simulação criada por máquinas que escravizaram a humanidade. Após escolher a realidade em detrimento da ilusão, ele desperta em um mundo devastado e passa a treinar para cumprir seu papel como o escolhido capaz de libertar os seres humanos. À medida que descobre habilidades extraordinárias dentro da simulação, precisa enfrentar agentes que patrulham o sistema e proteger seus aliados, em uma guerra subterrânea entre consciência e controle.