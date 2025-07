4 filmes no Prime Video baseados em histórias reais que vão te arrepiar

King Richard: Criando Campeãs (2021), Reinaldo Marcus Green

Divulgação / Warner Bros

Em Compton, um bairro periférico de Los Angeles, um pai determinado traça um plano meticuloso para transformar suas duas filhas em lendas do tênis mundial. Richard Williams, com pouca experiência esportiva formal, mas uma visão inabalável do futuro, enfrenta preconceitos raciais, econômicos e céticos ao levar Venus e Serena às quadras públicas da cidade. Ele acredita que, com disciplina e amor, as garotas podem romper todas as barreiras sociais. Mesmo diante da resistência de treinadores e instituições, a família Williams persevera, desafiando o sistema elitista do tênis profissional. Entre treinos rigorosos, competições acirradas e decisões difíceis, as irmãs descobrem seu próprio talento enquanto Richard confronta seus próprios limites como pai e mentor. A história mostra a construção de duas das maiores atletas da história do esporte, partindo de um lar simples e guiadas por uma fé inabalável.