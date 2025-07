5 comédias e romances de 2025 que conquistaram público e crítica

As comédias e os romances estão entre os gêneros mais populares do cinema. Ao mesmo tempo, também estão entre os mais descredibilizados. Uma coisa tem a ver com a outra. Como o público gosta bastante, os estúdios passaram a produzir um caminhão de filmes desses gêneros sem muito critério de qualidade, apostando em sucessos prontos. Com isso, essas produções passaram a cair no conceito dos verdadeiros apreciadores da Sétima Arte, que passaram a enxergar com desconfiança qualquer filme feito apenas para dar lucro.

É verdade que é mais difícil encontrar produções com enredos ricos, criativos e perspicazes quando se trata de romances e comédias, mas isso não significa que seja impossível. De forma alguma! Quando feitos por cineastas que se preocupam com a qualidade, esses filmes são capazes de surpreender, tocar, emocionar e melhorar o dia de qualquer pessoa.

Aliás, não só isso: podem se tornar verdadeiras terapias para a alma e para o corpo, produzindo hormônios de felicidade e bem-estar, fortalecendo a imunidade e até ajudando no enfrentamento de transtornos como ansiedade e depressão. Não estou dizendo para abandonar a terapia ou os tratamentos e viver de filmes, embora a gente até quisesse! Mas que eles ajudam, ah, ajudam sim!

Amores Materialistas (2025), Celine Song Divulgação / A24 Uma consultora de relacionamentos de luxo, atuando em Nova York, ajuda mulheres ricas a escolherem parceiros com base em critérios financeiros e estratégicos. Ambiciosa, racional e especialista em prever comportamentos masculinos, ela própria evita envolvimentos afetivos. Tudo muda quando dois homens aparecem simultaneamente em sua vida: um bilionário sofisticado que se encaixa perfeitamente em sua planilha de critérios, e um ex-namorado falido que reaparece em busca de abrigo e afeto. Dividida entre o conforto da razão e os impulsos do desejo, ela precisa reavaliar suas convicções sobre amor, interesse e poder. O dilema cresce à medida que sua reputação profissional começa a ruir, forçando-a a confrontar a própria fragilidade emocional que por anos se recusou a reconhecer. Numa cidade onde tudo pode ser negociado, ela aprende que nem todo afeto é precificável.

A Lista da Minha Vida (2025), Emma Seligman Divulgação / Netflix Uma jovem professora de matemática recebe o diagnóstico de uma doença terminal e decide elaborar uma lista de desejos a serem cumpridos nos seus últimos seis meses de vida. A princípio tímida e reclusa, ela se impõe o desafio de fazer coisas que sempre evitou: cantar em público, se declarar para sua paixão de adolescência, ir a uma rave, e até cometer pequenos delitos inofensivos. Aos poucos, seus gestos impulsivos começam a atrair atenção, e ela se torna uma figura inesperada nas redes sociais, ao mesmo tempo em que precisa lidar com os efeitos emocionais que causa nas pessoas próximas. Com a saúde se deteriorando e os objetivos se tornando mais íntimos e menos performáticos, ela repensa a ideia de felicidade e legado. O tempo, antes medido em cálculos exatos, agora exige dela escolhas instintivas, intensas e inesperadamente humanas.

Bridget Jones: Louca pelo Garoto (2025), Michael Morris Divulgação / Universal Pictures Viúva e mãe de dois filhos, uma colunista britânica se vê diante do desafio de recomeçar a vida amorosa aos cinquenta anos. Dividida entre a memória de um grande amor e a descoberta de novas possibilidades, ela tenta equilibrar os compromissos da maternidade, a carreira e o caos emocional que renasce com o uso de aplicativos de encontros. Ao conhecer um jovem professor de literatura, se vê novamente vulnerável ao entusiasmo e ao ridículo das paixões. Entre consultas com sua terapeuta e conversas desconcertantes com os filhos adolescentes, ela busca compreender o que significa amar — e ser amada — numa idade em que tudo parece mais urgente e ao mesmo tempo menos definitivo. A vida moderna, com suas promessas de liberdade e contradições afetivas, a força a rever prioridades e decidir se ainda há espaço para o romance em meio às demandas da maturidade.

La Dolce Villa (2025), Mark Waters Giulia Parmigiani / Netflix Um executivo americano aterrissa na Itália decidido a impedir a filha de investir todo o seu dinheiro na reforma de uma antiga vila toscana. Racional, cético e viciado em controle, ele espera resolver tudo rapidamente. Mas o que encontra é um lugar que parece ter vida própria: jardins floridos, jantares sob as estrelas e um povoado que celebra o amor como um ritual. Em meio à arquitetura rústica e ao charme dos vinhedos, o empresário se vê envolvido por uma atmosfera que desafia seu modo de viver. Para complicar ainda mais, ele cruza o caminho de uma mulher carismática e cheia de cicatrizes emocionais, dona da propriedade que sua filha quer transformar. O que começa como um confronto de interesses vira uma experiência transformadora. A vila se torna palco de uma jornada romântica que envolve redescobertas, laços familiares, recomeços e um certo milagre que só os apaixonados parecem compreender.