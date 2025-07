Se você não viu pelo menos 5 desses filmes, está por fora de 2025

Ninguém aqui está querendo impor regra para ninguém, mas uma coisa é certa: se você está vivo em julho de 2025, deve ter visto pelo menos cinco dos filmes dessa lista. Caso sua resposta seja negativa, fico aqui imaginando em qual dos anéis de Saturno você estava pulando amarelinha, em qual dos buracos da Lua você estava tirando um cochilo, em qual das cavernas — seja a do dragão ou a do Platão — você estava olhando sua conta no TikTok. É que, assim, não é por nada não, sem ofensas: hoje em dia os streamings levam os filmes direto para sua televisão. E os que não chegaram por lá? Dava para dar uma ida ao cinema com aquele date do Tinder. E mesmo que você só tenha ficado se agarrando na sala do cinema, me diga: pelo menos comprou o tíquete de um desses filmes?

Não que esses filmes sejam todos obras-primas, indispensáveis, ou que vão cair no Enem — e a Bula já apareceu por lá algumas vezes. Nada disso. É que hoje é tão fácil conectar no aplicativo da TV, saber do que tanto se fala nas redes sociais, que me nego a acreditar que vídeos de 25 segundos sejam tudo que as pessoas conseguem assistir hoje em dia. Vamos fazer um combinado? Você lê o texto até o fim e conta pra gente no Instagram quantos deles você assistiu, pode ser? Vamos lá! Acredito em vocês.

Amores Materialistas (2025), Celine Song Divulgação / A24 Uma corretora de imóveis de luxo em Nova York conduz sua vida como se fosse um tabuleiro perfeitamente orquestrado, calculando cada movimento com elegância e eficiência. Acostumada a lidar com clientes milionários, ela navega pelos altos e baixos do mercado imobiliário com charme afiado e uma lista seletiva de afetos. Mas tudo muda quando seu ex-namorado, agora uma figura improvável de estabilidade, reaparece em sua vida. Dividida entre a segurança emocional do passado e o fascínio volátil de um novo pretendente bilionário, ela precisa repensar suas prioridades enquanto tenta manter o controle de sua imagem e de suas escolhas. Ao longo dessa delicada equação afetiva e financeira, os papéis se embaralham: amor e interesse, autenticidade e performance. Cada jantar, apartamento e silêncio se tornam peças de uma narrativa onde o desejo não é apenas por afeto, mas por ascensão.

Bailarina (2025), Len Wiseman Divulgação / Universal Pictures Após a morte brutal de sua família, uma jovem treinada desde a infância em balé e combate é acolhida por uma organização secreta especializada em assassinos de elite. Criada em um mundo onde beleza e violência coexistem como rotina, ela desenvolve habilidades que a tornam uma das mais mortais integrantes do grupo. Anos depois, ao descobrir a identidade dos responsáveis pelo massacre que destruiu sua infância, ela abandona as regras da organização e parte em uma missão solitária de vingança. Sua busca implacável a leva a cruzar territórios perigosos e enfrentar antigos mentores, desafiando um código de silêncio que protege os poderosos. Cada passo é coreografado com precisão letal, e a dança que antes servia como disfarce agora se transforma em arma. Em uma trajetória marcada por sangue, elegância e fúria, ela dança para sobreviver, e para ajustar contas.

Brick (2025), Phillip Koch Divulgação / Netflix Tim e Olivia acordam em um dia aparentemente comum para descobrir que estão completamente cercados por um muro negro, espesso e inexplicável, que cobre todas as janelas e saídas do prédio onde vivem. A muralha, construída com tijolos futuristas de origem desconhecida, não só isola o apartamento como envolve todo o edifício, tornando impossível o contato com o mundo exterior. Sem entender como aquilo surgiu da noite para o dia, os moradores do prédio precisam se unir para encontrar uma forma de escapar. Conforme o tempo passa e a escassez de recursos se torna uma ameaça real, a convivência forçada dá lugar ao desespero, à desconfiança e à paranoia. Enquanto procuram por uma saída, Tim e Olivia percebem que o mistério do muro pode ter origem menos sobrenatural do que pensavam, e que talvez o perigo verdadeiro esteja dentro do próprio grupo. A busca pela liberdade se transforma, então, em uma luta pela sobrevivência.

Chefes de Estado (2025), Ilya Naishuller Chiabella James / Prime Video Dois dos homens mais poderosos do planeta precisam esquecer suas diferenças para impedir uma catástrofe global. Sam Clarke, primeiro-ministro do Reino Unido, e Will Derringer, presidente dos Estados Unidos, mantêm uma rivalidade pública que ameaça a diplomacia entre seus países. Mas quando ambos se tornam alvos de uma conspiração internacional sofisticada, são forçados a fugir juntos e confiar apenas um no outro. Com a segurança nacional em risco e um inimigo à altura de suas proteções presidenciais, os dois líderes embarcam numa corrida frenética contra o tempo. Ao lado da agente do MI6 Noel Bisset, precisam desvendar o plano e neutralizar a ameaça antes que ela cause um colapso mundial. Entre perseguições, confrontos e desconfianças mútuas, o improvável trio descobre que o maior desafio pode ser trabalhar em equipe.

Confinado (2025), David Yarovesky Divulgação / ZQ Entertainment Confinado é um thriller sufocante que acompanha Eddie, um pai em desespero financeiro que vê no crime uma saída temporária para sua crise. Ao encontrar um carro de luxo aparentemente abandonado, ele acredita ter achado a oportunidade perfeita para um assalto sem riscos. Mas o que parecia fácil rapidamente se transforma em um pesadelo: o veículo é uma armadilha cuidadosamente planejada por William, um homem misterioso que se autodenomina justiceiro. Trancado dentro da SUV, Eddie se vê incapaz de escapar ou pedir ajuda, enquanto William ativa uma série de torturas físicas e psicológicas com o intuito de “corrigir” o suposto criminoso. Sem comida, água ou qualquer controle sobre a situação, o protagonista mergulha numa luta desesperada pela sobrevivência. O embate entre vítima e algoz torna-se cada vez mais cruel, levantando a dúvida: quem, afinal, é o verdadeiro monstro dessa história?

F1 (2025), Joseph Kosinski Divulgação / Warner Bros. Um piloto aposentado, outrora uma lenda das pistas, é convidado a voltar ao mundo das corridas para treinar um jovem talento impulsivo e cheio de potencial. Relutante no início, ele aceita o desafio ao perceber que sua própria história mal resolvida com o esporte ainda o persegue. Entre treinos intensos, bastidores turbulentos e rivalidades corporativas, os dois desenvolvem uma relação que oscila entre mentor e rival, marcada por diferenças de geração e visão de mundo. Conforme a temporada se aproxima do ápice, os limites entre competitividade e respeito começam a se desfazer. Os circuitos se tornam arenas não apenas de velocidade, mas de redenção, onde passado e futuro aceleram lado a lado. Na busca pela vitória, cada curva é uma chance de se provar, ou de perder tudo de novo.

Mickey 17 (2025), Bong Joon-ho Divulgação / Warner Bros. Em um futuro onde a exploração interplanetária depende de missões extremas, um homem é enviado a um planeta inóspito como parte de uma colônia humana. Sua função é clara: realizar tarefas suicidas, e ser substituído a cada morte por uma nova versão de si mesmo, clonada com memórias parcialmente preservadas. Após diversas reencarnações, ele começa a desconfiar das intenções por trás do projeto e da própria noção de identidade que lhe foi imposta. Quando uma nova cópia é ativada antes que a anterior tenha morrido, um impasse surge: quem tem o direito de existir? Em meio a conflitos éticos, disputas políticas dentro da missão e ameaças ambientais do planeta desconhecido, ele precisa decidir se aceita seu destino como peça descartável ou se desafia o sistema que o criou. O risco não é apenas pessoal, é existencial.

Pecadores (2025), Ryan Coogler Divulgação / Warner Bros. Dois irmãos gêmeos retornam à cidade onde cresceram com o desejo de recomeçar, apagar os erros do passado e reconstruir uma vida longe da violência que os moldou. A recepção, porém, é marcada por tensão: antigas feridas permanecem abertas e o clima local parece carregado por algo mais do que memórias. Quando eventos inexplicáveis começam a ocorrer, visões perturbadoras, mortes misteriosas e uma presença invisível que parece se espalhar como uma praga, os irmãos percebem que a cidade está sendo consumida por uma força maligna e ancestral. Conforme o terror ganha corpo, segredos enterrados há gerações vêm à tona, misturando lendas urbanas com rituais esquecidos. Encurralados entre o passado que tentam esquecer e o mal que avança, os dois precisam enfrentar tanto seus próprios traumas quanto uma ameaça sobrenatural que se alimenta do medo coletivo.