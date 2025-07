Clube da Esquina: veja o filme e escute o disco

Num domingo qualquer, mas não a qualquer hora. Era a hora da macarronada na casa da família Borges, em Belo Horizonte. Ponto de encontro de parentes e amigos, poetas e músicos, a casa estava cheia de gente. Salomão, o sexto dos onze filhos do casal Borges, batucava o piano da sala, quando seu irmão Márcio se interessou pelo que Lô tocava e perguntou o que era. Lô respondeu que estava pensando no que diria aos Beatles se acaso encontrasse com eles ou pudesse lhes mandar uma carta. O letrista Márcio logo pensou em alguns versos e chamou o amigo e escritor Fernando Brant para ajudar na letra. Assim nasceu a música “Para Lennon e McCartney”, gravada em 1970 por Milton Nascimento.

Essa pérola da música brasileira, um rock tropical com influências do jazz e da bossa nova, é um belo exemplo da divina alquimia que fazia o coletivo de músicos, compositores e letristas que se reunia na esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis, no bairro de Santa Tereza, em Belo Horizonte.

Nada será como antes, amanhã. Tudo começou em 1963, ano em que teve início a amizade de Milton Nascimento, recém-chegado a BH, com três dos irmãos Borges: Marilton, Márcio e Salomão (Lô), este com apenas dez anos de idade. Das rodas de violão, os amigos começaram a compor juntos e mais pessoas iam se incorporando ao Clube da Esquina, nome inventado por Lô.

Cada um que chegava ao clube trazia suas influências e preferências musicais, o que ia dando mais sabor ao caldo. A diversidade sonora incluía rock, Beatles, jazz, MPB, música clássica, bossa nova, rock progressivo e samba, entre outros gêneros e estilos. A diversidade foi a grande força motora do clube.

Alvoroço em meu coração foi o que senti quando eu escutei a música “Nada será como antes”, cantada por Milton Nascimento, em algum programa de auditório no início da década de 1970. Que música maravilhosa, interpretada por uma voz quase sobrenatural.

Essa música, até hoje uma das minhas favoritas, faz parte do álbum duplo chamado “Clube da Esquina”, lançado em 1972. O álbum é creditado a Milton Nascimento e Lô Borges, mas tem a participação de músicos e letristas do clube: Tavito, Wagner Tiso, Beto Guedes, Toninho Horta, Robertinho Silva, Luiz Alves, Rubinho, Nelson Angelo, Márcio Borges, Ronaldo Bastos e Fernando Brant. Simplesmente um dos melhores trabalhos da música brasileira de todos os tempos e ponto culminante do movimento musical Clube da Esquina. São vinte e uma canções irretocáveis que nos dão um panorama das diversas influências sonoras amarradas em perfeita harmonia.

Além da minha paixão pela música, de uma maneira geral, me dá muito prazer saber das histórias e do contexto em que foram criadas as obras musicais que eu tanto amo. Eu digo que isso tem o maravilhoso efeito de engrandecer ainda mais aquela música, ou álbum, especial. Foi esse o efeito que me causou o documentário “Nada Será Como Antes — A Música do Clube da Esquina”, de Ana Rieper, lançado em 2024.

Que notícias nos dão dos amigos? O documentário intercala depoimentos atuais dos participantes do clube com registros visuais da época de maior efervescência do movimento. Ficamos sabendo, entre outras coisas, como nasceu o clube, a influência musical de cada um e como foram feitas algumas canções. O que mais me encantou foi entender como o clima de amizade e colaboração de tantas pessoas diferentes, mas unidas pela música, resultou na obra-prima em disco chamada “Clube da Esquina” e tantas outras canções marcantes.

Por isso tudo, eu dou uma dica a vocês: escutem o álbum, vejam o filme e depois escutem o álbum novamente — este que já é grande ficará gigante. E nada será como antes!

“Sou do ouro, eu sou vocês / Sou do mundo, sou Minas Gerais.” Em 2023, durante a apresentação de Paul McCartney em Belo Horizonte, ele se encontrou com Milton Nascimento nos bastidores. Durante a conversa entre os dois gênios, Milton presenteou Paul com uma cópia de seu disco Milton, de 1970, no qual está a música “Para Lennon e McCartney”. Dessa forma, após mais de cinquenta anos, a carta de Lô Borges finalmente pôde ser entregue a, pelo menos, um de seus destinatários.

“Nada Será como Antes — A Música do Clube da Esquina” está em cartaz no Canal Brasil e pode ser encontrado no Now, na Apple TV e no Google Play.