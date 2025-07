Os 10 melhores filmes de 2025 (até agora) — segundo críticos e o público

Não dá para reclamar. Nos últimos anos, o cinema deu um show de qualidade, presenteando os fãs da Sétima Arte com obras-primas arrebatadoras. É perceptível como o cinema brasileiro cresce junto, levando a força da arte nacional para o mundo. Metade de 2025 já passou, e alguns tesouros cinematográficos chamaram a atenção de críticos internacionais e entusiasmaram espectadores dos quatro cantos do planeta. Cada festival tem sido um espetáculo à parte, com exibições que tiraram o fôlego do público e hipnotizaram os olhos mais atentos.

A Revista Bula decidiu reunir uma lista com os filmes mais aclamados até agora. Alguns sequer estrearam no Brasil, mas já não saem das páginas dos jornais internacionais nem das redes sociais.

O objetivo aqui é celebrar o cinema. Mostrar que, apesar do TikTok e dos vídeos virais de dez segundos, ainda existe criatividade e conteúdo de qualidade no mundo. Apesar da pressa, da ansiedade, da avalanche de stories, do trânsito caótico, do ChatGPT, da carência por curtidas e views e dos traumas da pandemia, ainda há pensamento crítico, sede de vida e vontade de experimentar novas formas de arte. O cinema está vivíssimo: nem todo enredo é reciclado e nem toda história revisitada é vazia. Nesta lista, apresentamos 10 filmes incríveis lançados em 2025 que vão reacender sua esperança na Sétima Arte.

Código Preto (2025), Steven Soderbergh Divulgação / Focus Features Dois agentes secretos vivem uma rotina dupla: no trabalho, lidam com ameaças globais e segredos que podem abalar nações; em casa, cultivam um casamento aparentemente sólido, baseado em confiança e silêncio. A rotina dos dois começa a desmoronar quando informações sigilosas começam a vazar, e a principal suspeita recai sobre a esposa. Sem poder expor a situação às autoridades, o marido assume uma missão delicada e pessoal: descobrir a verdade sem destruir a relação que tem com ela. Entre investigações clandestinas, encontros furtivos e dilemas éticos, ele precisa navegar por um terreno instável, onde a linha entre parceiro e inimigo fica cada vez mais tênue. Cada decisão pode significar salvar a própria família ou comprometer tudo por aquilo que juraram proteger, uma lealdade dupla que ameaça explodir a qualquer momento.

Extermínio: A Evolução (2025), Danny Boyle Miya Mizuno / Sony Pictures Trinta anos após o surto do vírus da raiva que devastou o planeta, um grupo de sobreviventes vive isolado em uma ilha cercada por altos muros e patrulhada com rigidez. A comunidade conseguiu criar um sistema minimamente funcional, onde a rotina é marcada por protocolos rígidos e a esperança se apoia em lembranças de um mundo perdido. Uma estrada protegida liga o refúgio ao continente, agora tomado por criaturas violentas e imprevisíveis. Quando uma missão de reconhecimento obriga alguns moradores a saírem da zona segura, eles se deparam com um cenário ainda mais aterrador: os infectados evoluíram, e há algo de profundamente alterado também nos humanos que resistiram ao colapso. A linha entre civilização e barbárie se esgarça, enquanto o grupo enfrenta não apenas a ameaça externa, mas os próprios limites éticos e psicológicos de uma sobrevivência prolongada. O que restou da humanidade pode ser mais assustador que o vírus original.

Faça Ela Voltar (2025), Danny Philippou e Michael Philippou Divulgação / Causeway Films Após a trágica morte do pai, dois meio-irmãos são enviados para um lar adotivo distante da cidade, onde passam a viver sob a tutela de uma mulher de comportamento excêntrico e reservado. A casa, isolada e envolta por uma atmosfera inquietante, abriga também outro jovem adotado, um garoto mudo que parece carregar seus próprios mistérios. À medida que o convívio se aprofunda, segredos ocultos começam a emergir das paredes e sombras do imóvel, revelando práticas e rituais que ultrapassam a linha entre o normal e o macabro. O vínculo frágil entre os irmãos é posto à prova por forças invisíveis que ameaçam não apenas a segurança física deles, mas também sua sanidade e afetos mais profundos. Em um ambiente onde a confiança é escassa e o perigo espreita em cada canto, eles precisam confrontar o passado e um presente ameaçador para tentar salvar o que resta de suas vidas e identidades.

Missão: Impossível — Acerto Final (2025), Christopher McQuarrie Divulgação / Paramount Pictures Após descobrir uma ameaça invisível infiltrada nos sistemas digitais globais, um agente veterano se lança em uma nova missão para impedir que uma Inteligência Artificial avançada redesenhe a ordem mundial. O que começa como uma corrida tecnológica rapidamente se transforma em um confronto político, envolvendo líderes influentes que manipulam a nova ferramenta para dominar populações inteiras. Cercado por espiões, traições e lealdades instáveis, ele precisa decifrar em quem confiar enquanto busca rastrear a entidade responsável por controlar as redes de informação e sabotagem global. Novos aliados surgem, mas antigos inimigos também retornam, trazendo à tona dores mal resolvidas e ameaças pessoais. À medida que o tempo se esgota e o colapso parece inevitável, cada movimento exige precisão absoluta. O futuro da humanidade depende de uma sucessão de decisões impossíveis, em uma realidade onde um erro não custa apenas vidas, custa a própria noção de liberdade.

Nos Trilhos do Destino (2025), Clint Bentley Divulgação / Black Bear Em meio à expansão das ferrovias no início do século 20, um homem simples percorre os vastos territórios do oeste americano, dedicando sua vida ao trabalho duro e solitário de erguer trilhos que conectam cidades e futuros. Longe de casa por longos períodos, ele tenta preservar o vínculo com a esposa e a filha pequena, mesmo quando a distância e o tempo começam a corroer os laços familiares. A cada viagem, carrega não apenas ferramentas e cansaço, mas também o peso de memórias, saudades e a sensação de estar sempre em trânsito, física e emocionalmente. Diante de perdas irreversíveis e da inevitável passagem dos anos, embarca em uma jornada silenciosa de reconstrução interior, onde o passado se entrelaça com o presente e as paisagens áridas ao redor refletem seus próprios vazios. O que poderia ser apenas uma rotina de trabalho se revela um processo lento e comovente de luto, reinvenção e busca por sentido em um mundo em constante movimento.

Pecadores (2025), Ryan Coogler Divulgação / Warner Bros. Dois irmãos gêmeos retornam à cidade onde cresceram com o desejo de recomeçar, apagar os erros do passado e reconstruir uma vida longe da violência que os moldou. A recepção, porém, é marcada por tensão: antigas feridas permanecem abertas e o clima local parece carregado por algo mais do que memórias. Quando eventos inexplicáveis começam a ocorrer, visões perturbadoras, mortes misteriosas e uma presença invisível que parece se espalhar como uma praga, os irmãos percebem que a cidade está sendo consumida por uma força maligna e ancestral. Conforme o terror ganha corpo, segredos enterrados há gerações vêm à tona, misturando lendas urbanas com rituais esquecidos. Encurralados entre o passado que tentam esquecer e o mal que avança, os dois precisam enfrentar tanto seus próprios traumas quanto uma ameaça sobrenatural que se alimenta do medo coletivo. O tempo corre contra eles, e a cidade, outrora adormecida, está prestes a ser engolida por suas sombras.

Sentimental Value (2025), Joachim Trier Divulgação / Mer Film Um diretor de cinema, afastado do sucesso e das filhas, decide retomar a carreira com um novo filme, acreditando que a arte pode consertar o que o tempo e a negligência desfez. Ele oferece o papel principal à filha mais velha, uma atriz de teatro que rejeita a proposta, incapaz de separar os afetos pessoais das exigências profissionais. Ferido, o pai entrega o papel a uma estrela americana em ascensão, desencadeando um mal-estar que aprofunda as fissuras entre ele e as filhas. A presença da nova atriz, estrangeira aos vínculos da família, atua como catalisadora de ressentimentos, lembranças e fragilidades que nenhuma das partes estava disposta a revisitar. Enquanto a produção do filme avança, os limites entre a ficção e a vida real se embaralham, forçando os envolvidos a confrontar decisões passadas, perdas mal elaboradas e o desejo, às vezes contraditório, de recomeçar. Entre ensaios e confrontos, os laços familiares se reconfiguram em meio a silêncios, olhares e cenas que revelam mais do que qualquer diálogo.

O Agente Secreto (2025), Kleber Mendonça Filho Divulgação / Arte France Cinéma No Brasil de 1977, um professor de tecnologia de 40 anos decide abandonar a vida em São Paulo para recomeçar no Recife, cidade onde espera encontrar paz após um passado nebuloso e violento. Ele chega na véspera do Carnaval, período em que a cidade pulsa em ritmo frenético, e logo percebe que a calmaria que buscava é uma ilusão. A nova vizinhança, aparentemente tranquila, começa a se mostrar cada vez mais hostil, cercando-o com olhares e atitudes que denunciam algo além da curiosidade. À medida que os dias passam, o isolamento e a tensão crescem, e ele se dá conta de que não é apenas observado, mas vigiado. O ambiente tropical e festivo vai se tornando um labirinto opressor, onde a desconfiança se mistura com lembranças mal resolvidas. O que parecia uma chance de recomeço se transforma numa armadilha sufocante, e o passado que ele tentou enterrar parece ter chegado antes dele ao novo destino.

Sorry, Baby (2025), Eva Victor Divulgação / Tango Entertainment Uma jovem estudante de pós-graduação vê sua trajetória acadêmica e emocional sair dos trilhos após um episódio limítrofe com seu orientador, um acontecimento que nunca é mostrado diretamente, mas que reverbera de forma profunda e silenciosa em cada aspecto de sua vida. Tentando manter a rotina de pesquisas e seminários, ela se depara com uma comunidade universitária ambígua: enquanto alguns minimizam a gravidade do que aconteceu, outros oferecem apoio genuíno, mesmo sem saber exatamente como ajudar. Em meio a conversas desconfortáveis, silêncios eloquentes e relações instáveis, ela começa a perceber que o impacto do trauma não está apenas na lembrança do ocorrido, mas na mudança de perspectiva que ele impõe sobre o mundo ao redor. A reconstrução se dá em gestos pequenos, uma amizade que resiste, um desconhecido que escuta, um espaço onde o medo não chega. Entre o peso do descrédito e o desejo de continuar, sua jornada não é sobre confrontar o passado diretamente, mas sobre aprender a existir fora da sombra dele.