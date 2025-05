5 livros de suspense que vão acelerar seu coração

Garota Exemplar (2012), Gillian Flynn

No dia do quinto aniversário de casamento, uma mulher desaparece misteriosamente, deixando para trás um rastro de pistas enigmáticas. Seu marido, inicialmente visto como o parceiro perfeito, torna-se o principal suspeito. À medida que a investigação se aprofunda, segredos do relacionamento vêm à tona, revelando uma teia de mentiras, manipulações e traições. A narrativa alterna entre diferentes perspectivas, desafiando o leitor a discernir a verdade em meio a versões conflitantes dos fatos. Com reviravoltas surpreendentes e uma análise incisiva das dinâmicas conjugais, a história mantém a tensão até a última página. Este thriller psicológico questiona as aparências e a confiança, mostrando que nem tudo é o que parece. Uma leitura intensa que explora os limites do amor, da obsessão e da identidade.