Os 12 livros mais vendidos do mundo em 2025 até agora — e o que eles dizem sobre nós

As listas dos livros mais vendidos do mundo não se constroem sozinhas, nem surgem em silêncio. Elas não nascem do julgamento, mas da repetição. Não escolhem, apenas confirmam. Em 2025, os títulos que dominaram os rankings globais — com base em dados da Amazon Global, The New York Times, PublishNews Brasil, Circana (ex-NPD BookScan), GfK, Media Control, OpenBook, Oricon, Books Data e as divisões da Nielsen na Europa — traçaram um panorama mais afetivo do que literário, mais emocional do que estético. O leitor contemporâneo, fatigado, não buscou complexidade. Buscou consolo. E o mercado, atento, soube entregar.

As obras que se destacaram não desafiaram convenções. Reproduziram-nas. Rebecca Yarros vendeu milhões narrando academias militares habitadas por dragões domesticados, com tramas intensas, mas previsíveis, onde tudo é árduo, mas nada é ambíguo. Colleen Hoover consolidou sua posição como fenômeno emocional, oferecendo romances construídos sobre feridas calibradas, linguagem direta e finais que confortam mais do que confrontam. Freida McFadden converteu o cotidiano em tensão palatável, ambientando suas histórias em casas impecáveis, com esposas em alerta, maridos suspeitos e reviravoltas sob medida para adaptações em streaming. Tudo acessível, tudo veloz, tudo familiar.

No Japão, a Oricon registrou a permanência dos mangás e thrillers de fórmula. Na China, o OpenBook refletiu o avanço de guias espirituais e terapias de bolso. Na Europa Central, os levantamentos da GfK e da Media Control ainda revelaram brechas para narrativas dissonantes, como “James”, de Percival Everett, que subverte o cânone com inteligência crítica e ironia estrutural. Mas a tendência foi clara: o que mais circula é o que menos incomoda.

Mel Robbins também figurou entre os mais lidos com uma proposta de autocuidado minimalista. “Deixe que façam.” O imperativo ressoou. Talvez mais pelo que representa do que pelo que propõe. Porque o que o leitor parece desejar hoje não é provocação, mas alívio. A leitura, neste cenário, funciona menos como fricção e mais como anestesia. Não para despertar, mas para permitir o repouso.

Amanhecer na Colheita (2025), Suzanne Collins Haymitch Abernathy é sorteado para participar da Quinquagésima Edição dos Jogos Vorazes, conhecida como Massacre Quaternário. Aos dezesseis anos, ele é arrancado de sua rotina no Distrito 12 e enviado à Capital junto com outros três tributos. Entre eles estão uma amiga de infância, um jovem obcecado por cálculos e probabilidades e uma competidora arrogante que parece já ter aceitado o jogo como inevitável. A edição em questão duplica o número de participantes e radicaliza as regras em nome da celebração. Na prática, é uma afirmação de poder. Haymitch percebe, já nos primeiros dias, que a arena é apenas o palco final de uma engrenagem que começa muito antes. A violência está nos discursos, na estética e na manipulação das imagens. O treinamento, a vigilância constante, os silêncios impostos e os protocolos de convivência fazem parte de um projeto de controle que exige obediência e espetáculo. A narrativa não romantiza a trajetória do protagonista. Em vez disso, observa com atenção seu deslocamento emocional. As perdas não vêm apenas com as mortes anunciadas, mas com a consciência de que resistir exige mais do que coragem. Exige lucidez. Haymitch não se rebela com grandes gestos. Mas hesita, observa e escolhe com precisão onde não se deixar moldar. No fim, o que se conta não é a história de um vencedor, mas de alguém que sobreviveu à lógica do jogo sem entregar tudo de si.

Uma Vida e Tanto (2025), Emily Henry A jornalista freelance Alice Scott desembarca na ilha de Little Crescent com um objetivo claro: vencer a disputa pelo direito de escrever a biografia de Margaret Ives, octogenária reclusa e figura polêmica dos antigos círculos sociais americanos. Dividindo o cenário com um escritor premiado e notoriamente arrogante, Alice se vê imersa em uma convivência controlada por cláusulas de silêncio, pistas fragmentadas e a personalidade irredutível de uma mulher que, ao se recusar a entregar sua história por completo, transforma cada conversa em um campo minado de memórias e versões. Narrada em terceira pessoa com agilidade e elegância, a trama acompanha o equilíbrio precário entre ética profissional, vaidade literária e um desejo velado que ameaça dissolver as fronteiras entre o íntimo e o jornalístico. Ao longo de um mês, a protagonista confronta não apenas os segredos de Margaret, mas também suas próprias inseguranças — sobre talento, pertencimento, valor e verdade. A cada dia, cresce a suspeita de que o que está em jogo não é apenas uma biografia, mas a chance de contar uma vida que talvez nem a própria biografada compreenda por inteiro. Entre descrições sutis e diálogos precisos, o romance constrói uma tensão delicada, na qual narrar significa escolher — e toda escolha tem seu preço. No fim, resta a pergunta: quem tem o direito de contar a vida de alguém?

Deixa Pra Lá (2024), Mel Robbins O ponto de partida é simples, mas desafiador: aceitar que a maioria dos comportamentos alheios não está sob seu controle, nem deveria estar. Com base nessa premissa, Mel Robbins propõe uma reeducação emocional em resposta ao desgaste cotidiano causado por críticas, afastamentos, cobranças e expectativas externas. A obra gira em torno da chamada Teoria Let Them, conceito central do livro que sugere um gesto ativo de liberação: deixar que façam, que digam, que se afastem. A narrativa, escrita em primeira pessoa e com tom direto, parte de experiências pessoais da autora e incorpora histórias reais, exemplos práticos e referências da psicologia e da neurociência. O foco está em recuperar a autonomia emocional a partir da renúncia estratégica à tentativa de controlar o que está fora do próprio alcance. Para Robbins, a verdadeira força não está na reação, mas na recusa em se desgastar com o que não depende de você. Sem apelos místicos ou promessas irreais, o livro se estrutura como um guia acessível para quem deseja preservar energia mental, reconstruir limites e recentralizar escolhas. Em vez de reagir a cada estímulo, o leitor é convidado a observar, selecionar e priorizar. A proposta não é se isolar, mas preservar o que importa. Em um mundo acelerado e ansioso por respostas, o “deixa pra lá” aparece aqui como estratégia de presença, clareza e bem-estar.

James (2024), Percival Everett Jim, o escravizado coadjuvante do romance de Mark Twain, reaparece com nome completo e voz própria nesta releitura incisiva. Rebatizado como James, ele é apresentado como um homem letrado, estratégico e profundamente consciente de seu papel social. A narrativa, construída em primeira pessoa, alterna duas camadas de linguagem: uma que simula a fala submissa esperada pelos brancos e outra que revela sua verdadeira interioridade, refinada, sarcástica e intelectualmente afiada. Durante a travessia pelo rio Mississippi, James observa e interpreta tudo ao redor com precisão quase clínica. Cada gesto é calculado, cada silêncio é uma escolha. Ele não busca apenas escapar da escravidão física, mas também desmontar os estereótipos que o reduziram à função de aliado decorativo na história de outro. A viagem que compartilha com o garoto branco é mantida, mas seus contornos ganham densidade política, ironia estrutural e um novo tipo de protagonismo. O romance não recorre a explosões sentimentais. Sua força está no subtexto, no ritmo da linguagem e na crítica que se sustenta sem retórica. A violência é constante, mas nunca explícita demais. O que se coloca em xeque não é apenas o cânone literário, mas a própria forma como a narrativa histórica é estruturada. No centro da obra está a disputa pelo direito de contar. E neste caso, finalmente, quem fala é quem sempre foi silenciado.

Phantasma: Jogos Perversos (2024), Kaylie Smith Ophelia Grimm sabe que não há mais tempo. Com a morte da mãe, a herança que recebe não é conforto, mas dívida e um poder ancestral que nunca quis dominar. Quando a irmã, Genevieve, se inscreve na competição mortal conhecida como Phantasma para tentar resolver a situação, Ophelia entende que só há uma saída: entrar também. Mas o que a espera não é apenas um jogo — é uma mansão amaldiçoada, onde cada sala é uma armadilha e cada regra muda conforme a vontade de quem observa. Phantasma não é uma arena comum. Inspirada nos nove círculos do inferno, a competição coloca os participantes frente a tentações que confundem medo com desejo, verdade com ilusão. Luxo e horror coexistem nos corredores onde demônios sedutores testam limites físicos e emocionais. Em meio a esse cenário, Ophelia é abordada por Blackwell, um desconhecido envolto em mistério que oferece proteção em troca de confiança. Ela reluta, mas a urgência de salvar a irmã pesa mais do que qualquer princípio. A narrativa, conduzida em primeira pessoa, combina ação intensa, tensão erótica e elementos de fantasia sombria. Ophelia precisa vencer os desafios de cada fase, mas também atravessar o próprio conflito interno: até que ponto é possível resistir à sedução quando o risco não é apenas perder a vida, mas entregar o que resta de si? Em Phantasma, nenhuma escolha é neutra. E o preço da vitória pode ser maior do que a derrota.

Quarta Asa (2023), Rebecca Yarros Violet Sorrengail tem vinte anos e não deveria estar ali. Filha da general mais temida do reino de Navarre, cresceu com o futuro traçado entre livros e arquivos, destinada à segurança da Divisão dos Escribas. Mas uma ordem muda tudo. Em vez de palavras, agora enfrenta armas, treinamentos letais e a iminência da morte no Instituto Militar Basgiath, onde jovens disputam, literalmente, a chance de sobreviver. O treinamento militar não tolera fragilidade. Ser menor, mais leve e com ossos frágeis torna Violet um alvo fácil em um sistema que favorece brutalidade e competição. Os dragões, entidades poderosas e imprevisíveis, não selam laços com qualquer um. E a recusa de um vínculo é uma sentença. Além disso, cadetes rivais não hesitam em eliminar concorrentes para aumentar suas chances de sucesso. A pressão não vem apenas das batalhas, mas da herança familiar que Violet carrega como estigma. A narrativa, em primeira pessoa, acompanha sua adaptação forçada a um ambiente que exige força física, lealdade estratégica e vigilância constante. Diante de alianças instáveis, rivais implacáveis e ameaças que se escondem sob a disciplina, a protagonista precisa confiar em algo mais que resistência: sua capacidade de observar, pensar e agir com inteligência. No centro do conflito está uma guerra em expansão, mas também um segredo institucional que pode alterar as regras do jogo. Em meio ao caos, sobreviver deixa de ser um objetivo e se torna uma forma de insurgência silenciosa.

Tempestade de Ônix (2023), Rebecca Yarros Violet Sorrengail retorna ao Instituto Militar Basgiath depois de quase dois anos de sobrevivência forçada. O que a espera, no entanto, não é um novo ciclo de treinamento, mas a consolidação de uma guerra que já não se esconde atrás de testes e manobras. Agora, as ameaças ultrapassam os limites do campo de batalha e se espalham pelas estruturas de poder. Em um ambiente onde confiança é uma palavra frágil, até os aliados mais próximos podem carregar motivos ocultos. Designada a cruzar territórios instáveis em busca de possíveis aliados para Navarre, Violet é lançada em uma missão que exige mais do que força. Inteligência, cautela e domínio da própria magia tornam-se indispensáveis diante de escolhas que envolvem não apenas o destino da guerra, mas o valor das verdades que carrega. Fora dos muros da academia, ela precisa enfrentar um mundo onde o risco não vem apenas de inimigos declarados, mas das informações que pode ou não revelar. A narrativa, conduzida em primeira pessoa, revela uma protagonista marcada por perdas e desilusões, mas ainda movida por laços afetivos que resistem ao desgaste. As incertezas se acumulam. A dúvida deixa de ser fraqueza e passa a ser ferramenta de sobrevivência. No centro do conflito está um segredo que pode alterar o curso de tudo. Mas ao redor dele, cresce a tempestade. E nem todos estarão prontos para atravessá-la.

A Empregada (2022), Freida McFadden Millie está acostumada a não esperar nada. Seu passado não abre portas, sua ficha não inspira confiança e sua rotina recente foi marcada por promessas que desmoronaram rápido demais. Quando é contratada como empregada pela família Winchester, enxerga na oportunidade um recomeço viável. Um quarto no sótão, refeições quentes e tarefas previsíveis parecem suficiente. O que encontra, no entanto, é uma atmosfera carregada de tensão, manipulação e ruídos disfarçados de rotina doméstica. Nina Winchester, a patroa, oscila entre uma simpatia exagerada e explosões irracionais. Andrew, o marido, alterna fragilidade e silêncio. A filha do casal observa mais do que fala. Millie tenta cumprir suas funções sem levantar suspeitas, mesmo quando percebe que os cômodos da casa são usados como peças de um jogo emocional que ela não compreende totalmente. Tudo parece encenado para testar sua estabilidade. Há provocações sutis, mentiras desconfortáveis e uma insistente sensação de estar sempre sendo vigiada. Narrado em primeira pessoa, o romance mantém um ritmo claustrofóbico e preciso. A protagonista tenta manter a calma, mas os limites entre gratidão e humilhação começam a se desfazer. Enquanto executa tarefas simples, observa comportamentos cada vez mais dissonantes. O que parecia um emprego se transforma em um cerco. E à medida que os dias passam, uma certeza silenciosa emerge: não é apenas Millie que tem segredos. E talvez, no fim, ninguém esteja preparado para saber quem ela realmente é.

É Assim que Começa (2022), Colleen Hoover Lily Bloom vive os efeitos prolongados de uma decisão difícil. Após o fim de um casamento marcado pela violência e pela contradição, ela tenta construir uma rotina possível com a filha pequena, dividindo a guarda com um ex-marido que ainda ocupa mais espaço do que deveria. O cenário é o mesmo: a floricultura, a cidade, os silêncios deixados pelas escolhas que não puderam ser adiadas. Mas quando reencontra Atlas Corrigan, a presença do passado ganha forma, voz e um desejo que não foi totalmente esquecido. A narrativa alterna os pontos de vista de Lily e Atlas, estabelecendo um equilíbrio delicado entre lembrança e continuidade. Não há promessas fáceis nem garantias. O reencontro não apaga o que houve, mas reacende o que poderia ter sido. Enquanto Lily tenta proteger a filha e a si mesma das reações imprevisíveis de Ryle, Atlas precisa enfrentar suas próprias ausências e o legado de uma infância marcada por abandono. O que se constrói é menos um romance e mais uma tentativa de recuperar espaços que não foram destruídos, apenas interrompidos. A escrita preserva o tom íntimo, direto e emocional da autora, mas desloca o foco da dor para o esforço cotidiano de seguir em frente. Não há redenção completa, apenas movimento. Entre medos antigos e afetos redescobertos, o que se revela é a dificuldade e a coragem de recomeçar com leveza, mas sem ilusão.

Nunca Minta (2022), Freida McFadden Tricia e Ethan acreditavam estar fazendo uma visita rápida a um imóvel isolado no interior do estado de Nova York. A proposta era simples: conhecer a casa, avaliar o espaço, voltar antes do anoitecer. Mas a tempestade chega cedo, o sinal de celular desaparece e, quando percebem, estão presos em um casarão onde o passado não foi completamente evacuado. A residência, antes pertencente a uma psiquiatra desaparecida, guarda mais do que paredes antigas e livros esquecidos. Durante a busca por algo para passar o tempo, Tricia encontra um cômodo oculto no porão. Ali, em vez de registros de propriedade ou objetos pessoais, há dezenas de fitas cassete. Elas contêm gravações detalhadas de sessões de terapia conduzidas pela antiga moradora, a Dra. Adrienne Hale. O conteúdo, aos poucos, se transforma de curiosidade em obsessão. Conforme ouve as vozes de pacientes e relatos desconexos, Tricia começa a questionar não apenas o que aconteceu naquela casa, mas também a versão da história que ela e Ethan carregam consigo. Narrado em primeira pessoa, o romance adota a cadência de um thriller psicológico com atmosfera fechada e progressão inquietante. As descobertas não são pontuais, mas acumulativas. Cada ruído, cada hesitação e cada fita ouvida aprofundam a sensação de que a verdade está próxima demais para ser ignorada, mas ainda longe o suficiente para ser manipulada. Na casa onde tudo deveria estar abandonado, nada permanece quieto por muito tempo.

Verity (2018), Colleen Hoover Lowen Ashleigh é uma escritora em crise, à beira da falência e da estagnação criativa, quando recebe uma proposta inesperada: finalizar uma série de sucesso assinada por Verity Crawford, autora consagrada que, após um acidente grave, permanece em estado semi-vegetativo. Para compreender o estilo da autora original e resgatar as pistas narrativas necessárias, Lowen aceita passar um período na casa da família Crawford. É ali, entre caixas empilhadas e manuscritos incompletos, que encontra um arquivo não publicado, escrito em primeira pessoa, que mais se parece com uma confissão. O conteúdo do documento escapa à ficção. Entre memórias íntimas, tragédias familiares e relatos perturbadores, emerge o retrato de uma mulher obcecada, cruel e possivelmente capaz de muito mais do que se imagina. O manuscrito reabre feridas antigas e desafia todas as certezas de Lowen, que passa a desconfiar de tudo: do silêncio da casa, da presença passiva de Verity e até do comportamento ambíguo de Jeremy, o marido enlutado e enigmático. A narrativa acompanha o ponto de vista de Lowen com uma tensão crescente e contida, marcada por sutilezas que se acumulam até o desconforto se tornar inescapável. Nada na casa parece estático. O amor, quando aparece, se confunde com atração, culpa e disputa. E no centro do enredo, permanece a pergunta que ninguém quer responder com clareza.