Se você também piscou e já estamos em maio, calma, respira, que o tempo não está correndo só pra você. A boa notícia é que o Prime Video resolveu caprichar no catálogo e trazer uma leva de estreias que faz a gente pensar: “hum, talvez eu cancele aquele rolê e fique em casa mesmo”. E olha que nem precisa ser um ermitão assumido pra curtir — as novidades estão para todos os gostos: terror, ação, drama e até biografia de diva lírica, porque cultura também se maratona. Sabe aquele meme do “vou assistir só um episódio” e quando vê tá amanhecendo? Pois é, pode preparar o café. Maio tá que é um festival de emoções e plot twists. E se o clima ajudar com uma chuvinha de leve, aí sim é o combo perfeito: cobertor, sofá e Prime Video. A pipoca que lute.

Falando em emoções, esse mês tem filme com serial killer, tem prisão, tem vingança, tem gritaria, e ainda sobra espaço pra um show lírico que faria até o TikTok parar por um segundo. É quase um “Vingadores: Ultimato”, mas em versão variada e com menos CGI. Quem curte tensão psicológica vai se esbaldar com “Longlegs”, já quem gosta de ver gente sendo resgatada com gosto e sem muita conversa fiada, “Resgate Implacável” tá na área. E se você for do time “ai, eu gosto mesmo é de histórias reais com muita alma”, segura o coração porque tem “Maria Callas” vindo aí. Sim, o Prime tá empenhado em te manter no sofá — e com dignidade.

E como ninguém aqui é de ferro, a gente te ajuda a montar a agenda do mês. Afinal, tem muita estreia boa e a vida é curta demais pra ficar zapeando sem rumo. A lista que você vai ver agora traz as 7 melhores estreias de maio no Prime Video, com direito a datas certinhas e aquele resuminho maroto pra você já saber o que esperar. A gente poupa o seu tempo e você só precisa escolher o filme, dar o play e fingir que não tem e-mails acumulando na caixa de entrada. Então bora lá? Vem ver o que o Prime Video preparou pra esse mês digno de maratona com direito a legenda ligada e celular virado pra baixo.

Longlegs (2024), de Osgood Perkins — estreia em 02 de maio Divulgação / C2 Motion Picture Group Uma agente do FBI se vê envolvida em um caso perturbador de assassinatos em série que desafiam qualquer lógica. À medida que ela mergulha na investigação, segredos obscuros do passado começam a surgir, conectando os crimes a rituais misteriosos e a uma figura sombria conhecida como Longlegs. O suspense cresce quando ela percebe que sua própria história pode estar ligada ao caso. O filme combina investigação policial com elementos sobrenaturais, mantendo o espectador em constante tensão. Com atmosfera inquietante e narrativa fragmentada, é uma experiência que instiga e assusta. Oz Perkins aposta em uma condução lenta e simbólica, intensificando o clima sombrio. É uma história sobre obsessões, traumas e os limites da razão.

Babygirl (2024), de Halina Reijn — estreia em 7 de maio Divulgação / A24 Romy é uma CEO de sucesso que lutou para conquistar seu espaço no topo do mundo corporativo, sem abrir mão da família ou do casamento com Jacob. No entanto, sua rotina cuidadosamente equilibrada começa a desmoronar quando ela se envolve com Samuel, seu estagiário jovem e sedutor. O que começa como uma paixão proibida logo se transforma em um jogo perigoso de desejo e poder. À medida que o caso se intensifica, Romy perde o controle sobre os próprios limites. O filme investiga as consequências emocionais e sociais de cruzar fronteiras éticas e afetivas. Em clima de thriller erótico, a narrativa tensiona o que está em jogo para uma mulher em posição de comando. Nada permanece intacto quando o desejo rompe com o que era certo.

Sing Sing (2023), de Greg Kwedar — estreia em 14 de maio Divulgação / Black Bear Baseado em uma história real, o filme segue Divine G, um preso que encontra redenção e sentido ao participar de um grupo de teatro dentro do sistema prisional de Sing Sing, em Nova York. Através da encenação de peças, ele e outros detentos descobrem a potência transformadora da arte. O projeto ganha dimensão quando os próprios ex-detentos interpretam versões de si mesmos no filme. Com atuações carregadas de autenticidade, o longa destaca como a criatividade pode servir como forma de resistência. A história valoriza a humanidade de homens muitas vezes reduzidos a seus crimes. É um drama impactante sobre recomeços, dignidade e possibilidades de mudança. A sensibilidade da direção transforma o cárcere em palco de esperança.

Maria Callas (2024), de Pablo Larraín — estreia em 16 de maio Divulgação / Fabula Na Paris dos anos 1970, Maria Callas vive seus últimos anos em reclusão, longe dos palcos que a consagraram como um dos maiores nomes da ópera. Após décadas sob os holofotes, ela tenta encontrar algum tipo de paz em meio ao silêncio e às memórias de uma vida intensa. Ícone do canto lírico e símbolo de glamour, Callas também enfrentou solidão, perdas e pressões constantes da fama. O filme retrata sua intimidade com delicadeza, apostando em uma narrativa contemplativa e sensível. Ao mergulhar em sua rotina isolada, a trama revela as marcas deixadas por uma carreira brilhante e, ao mesmo tempo, devastadora. Larraín traça um retrato melancólico de uma artista dividida entre o amor pela arte e o peso da existência. Uma história sobre o que resta quando os aplausos cessam.

Resgate Implacável (2025), de David Ayer — estreia em 15 de maio Divulgação / Amazon MGM Studios Levon Cade tenta levar uma vida simples após anos atuando em operações secretas, agora dedicado à filha e ao trabalho na construção civil. Mas a tranquilidade termina quando a filha de seu chefe desaparece misteriosamente. Levon é convocado a usar suas antigas habilidades e embarca em uma missão de resgate cheia de riscos. Conforme avança na investigação, ele descobre uma rede criminosa muito mais complexa do que imaginava. Velhos instintos voltam à tona e o passado que ele tentou deixar para trás se impõe com força. O filme combina ação intensa com tensão crescente, em ritmo acelerado. É uma história sobre justiça, redenção e o quanto um pai é capaz de fazer para proteger quem ama — mesmo que não seja sua filha.

Herege (2024), de Scott Beck e Bryan Woods — estreia em 23 de maio Divulgação / A24 Paxton e Barnes são duas jovens missionárias determinadas a espalhar sua fé em uma comunidade cada vez mais indiferente. Durante uma de suas visitas, conhecem o enigmático Sr. Reed, que aparenta estar disposto a ouvir e talvez se converter. No entanto, o que começa como uma conversa promissora se transforma em um pesadelo. As duas acabam presas em uma casa isolada, reféns de uma mente perigosa e imprevisível. Para sobreviver, terão de confiar uma na outra, testar seus limites e colocar em xeque tudo em que acreditam. O suspense psicológico cresce em tensão e claustrofobia, colocando fé e medo frente a frente. “Herege” é uma narrativa intensa sobre manipulação, resistência e sobrevivência.