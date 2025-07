De saco cheio de tudo? Estes 7 livros são o refúgio perfeito

Cinco Esquinas (2016), Mario Vargas Llosa

Durante os anos finais do regime autoritário de Alberto Fujimori, uma Lima sitiada pelo medo e pela corrupção torna-se o pano de fundo para um escândalo que começa com uma foto comprometedora e se desdobra em chantagens, assassinatos e colapsos morais. Uma revista sensacionalista alimenta a degradação pública com mentiras fabricadas sob encomenda do governo, expondo vidas privadas com crueldade meticulosa. Entre políticos corruptos, empresários decadentes e jornalistas venais, os personagens tentam manter alguma aparência de dignidade num mundo onde o grotesco se confunde com o cotidiano. A narrativa alterna erotismo e violência, frivolidade e horror, compondo um retrato ácido da elite peruana. Com ritmo veloz e uma ironia cortante, a obra desconstrói tanto o poder quanto o discurso que o sustenta. Ao final, resta um país onde a verdade é refém da conveniência, e a sobrevivência, um jogo sujo entre aparência e silenciamento.