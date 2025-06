Para quem leu “A Insustentável Leveza…” e nunca mais foi o mesmo: 7 livros para despencar com estilo

Escute as feras (2021), Nastassja Martin

A autora, em crônica etnográfica pessoal, narra o choque visceral de um ataque por um urso nas florestas siberianas enquanto conduzia campo entre os even. O impacto violento renega limites entre humano e mito, corpo ferido e alma dilacerada, e instaura um estado liminar onde o selvagem e o racional colidem. As cenas clínicas do resgate e dos hospitais coexistem com visões quase xamânicas, emergindo a figura da antropóloga “mulher‑urso” que, ao se tornar miêdka, passa a viver entre mundos. A escrita caminha na corda bamba entre relato científico e epifania poética, meticulosamente ponderada. A reflexão se expande para identidade, natureza, trauma e memória sensorial. O resultado é uma narrativa híbrida e intensa, que mistura erudição antropológica com voz quase mítica, uma experiência literária que atinge o corpo do leitor com a mesma violência suave da queda.