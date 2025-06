8 romances japoneses tão contidos quanto devastadores

A Fórmula Preferida do Professor (2003), Yōko Ogawa

Ela chega para trabalhar como empregada doméstica, sem expectativas, apenas mais um turno entre tantos. Mas aquele homem, de aparência desleixada e comportamento imprevisível, tem algo de diferente — uma memória que dura apenas 80 minutos. A cada dia, é como se ela fosse recebida pela primeira vez. Ele não lembra do rosto dela, nem do nome, mas se apega a outra coisa: números. Fórmulas, equações, relações matemáticas que ele vê como poesia. A convivência entre os dois se constrói com delicadeza, como quem aprende a tocar um instrumento frágil. Não há excessos, apenas gestos repetidos com atenção. Quando o filho da empregada é incluído nesse pequeno universo, surge entre eles um trio improvável: o velho que esquece, a mulher que observa e o menino que aprende. A memória curta do professor não o impede de ensinar; pelo contrário, torna cada descoberta nova de verdade. E nos cálculos que ele repete, há menos lógica do que amor. A narrativa se desenvolve com uma simplicidade quase precisa, como uma equação que só funciona se for lida com atenção. As relações humanas ganham valor numérico, mas não se tornam frias — são, paradoxalmente, mais vivas, mais justas. E na fragilidade do tempo que sempre recomeça, a beleza não está no que se lembra, mas no que, mesmo esquecido, continua a transformar.