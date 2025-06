7 livros que deviam vir com terapia inclusa

O Homem sem Doença (2012), Arnon Grunberg

Samarendra Ambani, arquiteto suíço de origem indiana, embarca para Bagdá com uma missão profissional de alto prestígio: projetar uma casa de ópera no meio de uma cidade ainda marcada por escombros, vigilância e guerra recente. Jovem, refinado e confiante, ele acredita estar levando beleza onde antes havia apenas destruição. Mas à medida que a viagem avança e o contato com autoridades locais se intensifica, a lógica racional e estética que guia seu trabalho começa a ruir. A narrativa, em terceira pessoa, acompanha essa fissura com precisão: o arquiteto que parecia ter tudo sob controle começa a experimentar o desconforto do corpo, o abalo da neutralidade e o colapso de certezas. O romance avança por essa tensão entre idealismo e pragmatismo, entre civilidade e cinismo, até o ponto em que o protagonista deixa de ser espectador e passa a ser elemento desconcertante de um jogo de poder que desconhece. O “homem sem doença” do título não é imune — apenas não foi ainda contaminado pela dúvida que destrói. Mas ela chega. Grunberg constrói um romance de deslocamento existencial, onde o estrangeiro se torna símbolo do fracasso de qualquer linguagem universal. O projeto arquitetônico, inicialmente símbolo de ordem e elegância, vira metáfora de um vazio que não se sustenta fora do papel. E, por fim, não é o mundo que se mostra caótico — é o protagonista que descobre que nunca o entendeu de verdade.