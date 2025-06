7 livros que mereciam trilha sonora de brega funk

Atenção, senhoras e senhores, pois esta lista vem com grave risco de você querer dançar agarrado com um livro no meio da sala. Sim, porque há histórias que pedem mais que uma trilha sonora clássica e orquestrada, elas imploram por batidão. Quando a protagonista sofre, é pra tocar com grave distorcido. Quando o personagem principal se humilha por amor, a gente quer um refrão chiclete gritando “eu fiz tudo por você e você nem tchum”. E quando vem a reviravolta? Ah, aí é hora do drop. Não subestime o poder narrativo de um brega funk: ele sabe transformar tragédia em hino.

Se você achou exagero, talvez ainda não tenha lido uma cena de adultério que implora por um “senta, senta, senta com respeito”. Ou aquele drama existencial tão intenso que só poderia ser vivido ao som de MC Kevin o Chris filosofando sobre abandono emocional. Porque literatura, minha amiga, não é feita só de sutilezas: tem muito livro por aí que berra, rebola, implora por um beat que o traduza, ou que o desmoralize com gosto. E se Clarice é jazz, certas narrativas contemporâneas são batidão no volume máximo às três da manhã, com vizinho gritando na janela.

Esta lista é uma ode ao exagero necessário. Não aos exageros literários ruins, esses a gente abandona no segundo capítulo, mas àqueles que nos lembram que a arte também é descontrole, afetação, dor com purpurina e ciúmes com coreografia. São livros que não cabem no silêncio da leitura comportada. Eles pedem pista, luz neon e passinho sincronizado com trauma. E agora, sem mais delongas, vamos aos sete escolhidos que, com todo respeito, mereciam sim uma trilha sonora de brega funk.

Boa Noite (2017), Pam Gonçalves Ao desembarcar no campus, a jovem estudante sente o peso dos olhares e a urgência das conquistas acadêmicas, mas logo percebe que a rotina universitária é palco para violências sutis e explícitas. Entre palestras e festas de recepção, ela sofre o primeiro assédio, que se repete em corredores iluminados por néon e em grupos de mensagem que não pediram sua opinião. Chocada, busca apoio em amigas recém-conhecidas, descobrindo uma irmandade inesperada: juntas, compartilham confidências, estratégias de autoproteção e palavras que soam como escudo contra o medo. Cada diálogo íntimo revela facetas da sororidade — o poder de uma escuta atenta, o conforto de um abraço virtual, a força incendiária de um protesto silencioso. Com diálogos precisos e descrições que oscilam entre o crível e o angustiante, a narrativa constrói uma atmosfera de tensão crescente, em que cada noite reserva um novo aprendizado sobre solidariedade e resiliência. O final sugere que a luta por respeito é contínua, mas que a voz coletiva tem o poder de transformar o silêncio em um grito de revolução. Caloura na faculdade, assédio, sororidade. Refrão feminista com beat de protesto.

Amora (2015), Natalia Borges Polesso Entre a mordida da fruta madura e a frase atravessada no meio do almoço de família, há um universo inteiro de histórias onde o amor entre mulheres pulsa sem pedir licença. São desejos sussurrados, beijos trocados entre silêncios cúmplices e pequenas revoluções cotidianas que cabem num sofá apertado ou num supermercado de bairro. A escrita mistura leveza e faca, ironia e doçura, como quem dança para disfarçar a dor do calo. Cada conto é um retrato íntimo — não da exceção, mas da normalidade que o mundo insiste em esconder. As personagens não buscam explicar-se: apenas vivem, desejam, tropeçam, sentem raiva e voltam para casa com cheiro de outra pele grudado na roupa. Há delicadeza, mas nunca submissão; há humor, mas sempre com espinhos. É literatura que olha no olho, com ternura e deboche, e diz: “estamos aqui”. E quem lê, mesmo sem ter vivido nada igual, reconhece ali a beleza de uma vida plena, torta, verdadeira.

Suicidas (2012), Raphael Montes Acompanhamos um médico recém-formado que, ao atender uma adolescente com tendências suicidas, mergulha num universo de opulência e horror velado. O grupo de jovens herdeiros de fortuna ostenta uma cumplicidade sombria, na qual o limite entre amizade e perversão se dissolve em sangue. Intrigado, o protagonista inicia investigação clandestina, desvendando cartas criptografadas, pactos macabros e encontros sigilosos ao cair da noite. Cada descoberta o arremessa a um labirinto psicológico, onde a empatia se mistura à repulsa, e o próprio sentido da ética vacila sob o peso dos segredos. O suspense cresce à medida que novos suicídios ocorrem, revelando um mecanismo de manipulação elegante e impiedoso, digno das piores tragédias gregas. Com reviravoltas ágeis e ambientação urbana pulsante, o autor expõe a fragilidade humana diante do poder, da culpa e da fúria juvenil. Suicidas demonstra o imponderável literário: o horror cotidiano que se esconde sob o verniz da alta sociedade e a sedutora arte do engano. Jovens ricos, mistério, sangue e manipulação. Brega funk dark, com sample de sirene.

Tieta do Agreste (1977), Jorge Amado Expulsa de casa ainda jovem por “comportamento imoral”, ela retorna vinte e seis anos depois, vestida de poder, perfume caro e segredos maliciosos. A cidadezinha de Sant’Ana do Agreste, moralista e provinciana, desaba aos poucos sob o salto alto de Tieta, que se impõe como salvadora da pátria ao mesmo tempo em que joga purpurina nas hipocrisias locais. Em meio a debates sobre energia nuclear, menopausa, frangos assados e liberação feminina, a narrativa se desenrola com ironia e calor tropical. O erotismo aqui é político, a sacanagem é argumento, e a redenção é uma performance, não sem antes tirar cada falso moralista para dançar. Amado mistura carnaval e crítica social, compondo um romance sobre vingança, liberdade e espetáculo. Uma mulher tida como perdida que, no fim, é a única a saber o caminho. Ela voltou rica, vingativa e escandalosa. Hit pronto de empoderamento com glitter e grito.



Verão no Aquário (1964), Lygia Fagundes Telles O mundo pode ruir do lado de fora, mas é dentro de si que a jovem protagonista vive a guerra mais brutal. Entre a rigidez da mãe, o silêncio do pai e os espelhos que a observam como juízes, ela habita um cotidiano feito de opressão sutil, tédio sufocante e devaneios que explodem em corações rabiscados. O corpo muda, a mente desobedece, e a sensação de estar à margem da própria vida grita mais alto que qualquer bombardeio noticiado no rádio. Há um desejo mudo de fuga, de explodir a casa burguesa com seus retratos imóveis e porcelanas eternas. Mas ela não corre: ela observa, registra e sangra calada. Cada detalhe doméstico vira ameaça, cada gesto banal carrega angústia. Crescer, ali, é um ato de resistência. No calor abafado do verão, ela flerta com a loucura, com a solidão e com o primeiro sopro de liberdade. A adolescência é retratada como trincheira — e amar, nesse cenário, é uma forma clandestina de existir.

O Retrato de Dorian Gray (1890), Oscar Wilde Ao se deparar com o próprio retrato pintado por um artista fascinado, um jovem aristocrata faz um desejo absurdo: que o quadro envelheça em seu lugar, preservando eternamente sua beleza. O pedido se cumpre — e inicia-se uma espiral de decadência moral, enquanto ele mergulha em prazeres hedonistas, escândalos e ruínas silenciosas. Imune às marcas do tempo, mas corroído por dentro, o protagonista torna-se um espectro de si mesmo, enquanto o retrato — escondido num cômodo trancado — revela as chagas de sua alma corrompida. Com linguagem afiada, diálogos venenosos e um charme perverso, a narrativa conduz o leitor por um universo onde a estética suplanta a ética, e a vaidade é elevada à categoria de princípio filosófico. Wilde costura ironia e tragédia com precisão, transformando um conto gótico numa crítica feroz à hipocrisia social e ao culto da aparência. O horror, aqui, é discreto — mas seu reflexo, devastador. Beleza, vaidade e corrupção da alma. Dorian é MC do espelho.