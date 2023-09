Inspirado em bestseller, suspense argentino na Netflix vai te atordoar

Os habitantes de Altos de la Cascada, uma sofisticada e esplêndida comunidade localizada nos arredores da vibrante Buenos Aires, desfrutam daquela aura intangível que só o privilégio proporciona. As mansões, exímias em arquitetura e design, refletem a opulência de seus moradores, que se dividem entre festas glamourosas e tardes ensolaradas à beira das piscinas aquecidas.

Estas, aliás, são verdadeiras joias líquidas, embutidas em jardins meticulosamente projetados e adornados com flora exótica. No entanto, a segurança, simbolizada pelas câmeras onipresentes, sempre foi uma constante, como um lembrete de que, mesmo em paraísos, há sempre um risco à espreita.

Essa sensação de invulnerabilidade sofre um duro golpe em uma manhã que prometia ser como qualquer outra. A chocante descoberta de três corpos flutuando em uma das piscinas se torna o epicentro de conversas murmuradas, olhares desconfiados e inúmeras especulações. A atmosfera, antes repleta de risos despreocupados, agora é permeada por uma tensão palpável.

Para muitos, a ideia inicial era a de um trágico acidente. Mas, conforme as investigações se aprofundam e nuances do cotidiano daquelas vítimas vêm à tona, uma teia de segredos, intrigas e traições começa a se desvelar, indicando que a tragédia pode, de fato, ter raízes bem mais profundas e obscuras.

“Viúvas Sempre às Quintas” é uma obra que transcende o simples suspense. A habilidade de Marcelo Piñeyro em entrelaçar esse enigma com uma crítica à alta sociedade argentina é impressionante. O filme ressalta a efemeridade da riqueza e do status, bem como os abismos morais que, por vezes, estão ocultos por trás de sorrisos encantadores e taças de champanhe.

Ao mergulhar nas vidas dos três casais protagonistas, o filme destila os desafios inerentes às relações humanas, amplificados sob o microscópio da opulência. Seja o desmoronamento silencioso de um casamento, os perigos da traição ou o peso asfixiante das expectativas sociais, Piñeyro examina cada faceta com um olhar incisivo. A intensidade com que estas tramas se desdobram é paralela à complexidade da própria sociedade argentina, que, ao longo dos anos, enfrentou seus próprios desafios políticos e econômicos.

E, enquanto a nação buscava encontrar seu caminho através de legislações como a Lei 26.571, voltada para uma representação política mais equitativa, os personagens do filme batalhavam suas próprias guerras internas. Estas, embora menos visíveis ao público em geral, eram igualmente devastadoras.

O desfecho, marcado por revelações e confrontos, serve como um espelho, refletindo as contradições de uma elite que, independentemente do país ou da cultura, sempre terá suas falhas e paixões ocultas. E é esse olhar humano, entrelaçado com uma trama envolvente, que faz de “Viúvas Sempre às Quintas” um filme memorável.

Filme: Viúvas Sempre às Quintas

Direção: Marcelo Piñeyro

Ano: 2009

Gêneros: Drama/Thriller

Nota: 9/10