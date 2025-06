7 livros tão malucos que parecem que você teve uma viagem de ácido na companhia de Salvador Dalí e Luis Buñuel

Se você já acordou num domingo se perguntando se o teto do seu quarto está derretendo ou se sua planta está te julgando em silêncio, parabéns: você já teve uma amostra grátis do que é mergulhar nesses livros. Esqueça enredos lineares, personagens compreensíveis ou qualquer apego à lógica tradicional, o que temos aqui são obras que fariam Dalí raspar o bigode de vergonha e Buñuel pedir um balde de água gelada. É literatura como delírio consciente, onde a sanidade é opcional e a estranheza é método. São histórias que se movem como relógios líquidos ou como pianos cheios de formigas. E, acredite, não é só um exercício de bizarrice gratuita: há ali uma inteligência absurda (no melhor sentido), um gesto de ruptura estética que deixa a cabeça da gente como uma espiral. Ou, como disse um leitor anônimo no Goodreads: “li, gostei, mas estou emocionalmente incapacitado desde então”.

Esses livros têm o dom raro de parecer que foram escritos em um transe, com uma mão no copo de vinho e a outra no abismo. A leitura flui entre alucinações lúcidas, sonhos febris, intertextualidade desconcertante e uma dose considerável de “não estou entendendo nada, mas estou amando”. São autores que quebram a quarta parede, a quinta, a sexta e até o chão da sala, criando universos onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Aqui, o protagonista pode ser um peixe, um prédio ou a própria linguagem. As regras narrativas, quando existem, estão lá apenas para serem sabotadas. E a cada virada de página, a sensação é a mesma de quem tenta andar reto numa esteira rolante desgovernada: você pode até cair, mas vai rir no caminho.

Então prepare-se para sete obras que funcionam como passaportes para viagens lisérgicas (sem infringir nenhuma lei, a não ser as da física narrativa). São livros que desafiam convenções, desorganizam sinapses e deixam um rastro de perplexidade saborosa. Não se espante se, ao final da leitura, você estiver conversando com um gato sobre Kant ou repensando a solidez do conceito de “cadeira”. São textos que ampliam o cérebro como se ele fosse feito de massinha, só que com uma pegada existencialista, surrealista e, por que não, maldosamente divertida. Se você sempre quis uma experiência literária que se pareça com estar preso num filme do Buñuel com narração do Werner Herzog, este é o seu momento. Respire fundo, deixe os sapatos da lógica do lado de fora e entre.

O Jogo da Amarelinha (1963), Julio Cortázar A trama se fragmenta como um espelho estilhaçado: a cada leitura, uma nova ordem se revela, um novo sentido escapa. No centro do labirinto está um argentino errante, amante de jazz e filósofo de boteco, perdido nas ruas de Paris e em suas próprias contradições. Nada é definitivo — os capítulos são peças móveis de um quebra-cabeça que não se encaixa, mas ainda assim fascina. Ao lado de uma mulher magnética e uma trupe de boêmios excêntricos, ele trafega entre conversas esotéricas, desejos inconfessos e abismos interiores. O romance brinca com a forma, com o tempo, com o próprio conceito de narrativa, como se zombasse da ideia de começo, meio e fim. É uma leitura que se vive, se relê e nunca se esgota. Uma experiência literária que desafia a linearidade como um delírio metalinguístico. Um jogo, sim — mas daqueles que ninguém sabe ao certo quem inventou as regras.

A Vida: Modo de Usar (1978), Georges Perec Imagine um prédio parisiense como um organismo vivo, suas paredes pulsando com histórias, memórias, segredos e absurdos cotidianos. É assim que se desenha esse romance monumental, onde cada apartamento revela um microcosmo — ora trágico, ora cômico, ora simplesmente inclassificável. Como um quebra-cabeça montado com lógica matemática e ternura surreal, a narrativa percorre andares, objetos, silêncios e destinos entrelaçados. Um homem constrói um quebra-cabeça com obsessão, uma mulher vive cercada por bonecos, uma carta perdida altera um destino. Tudo se relaciona e se fragmenta em um tabuleiro literário regido pelo acaso e pela arte de viver. O tempo não corre: ele escorre. E cada personagem é uma peça de um jogo incompleto, onde o mais importante não é ganhar, mas perceber que o tabuleiro também nos observa. Um livro para se ler como quem caminha por um prédio infinito.

2666 (2004), Roberto Bolaño Cinco romances interligados orbitam um centro sombrio: uma cidade no deserto mexicano assolada por feminicídios impunes. À primeira vista, há um grupo de acadêmicos obcecados por um autor desaparecido; depois, um jornalista decadente; um recluso prussiano; uma jovem misteriosa; uma sucessão de detetives e cadáveres. Aos poucos, tudo converge para a brutalidade silenciosa de Santa Teresa, onde a realidade se degrada em espirais de horror e beleza desconcertante. O texto alterna erudição literária e sordidez urbana com a fluência de um pesadelo hipnótico. Nada é gratuito: cada desvio é parte do labirinto. As páginas acumulam desespero, angústia e o vazio que resta quando o sentido já não basta. É como atravessar uma planície infinita sob um céu sem estrelas. Um épico do século 21 que parece escrito por um profeta insone — ou por alguém que já morreu e resolveu contar o que viu do outro lado.

Trilogia Suja de Havana (1998), Pedro Juan Gutiérrez Um diário visceral e sem filtros da Havana dos anos 1990, onde o sexo, a miséria e a sobrevivência se entrelaçam numa dança brutal e ao mesmo tempo poética. O narrador-personagem atravessa bairros decadentes, bares sujos e quartos abafados, expondo a carne viva da cidade em relatos fragmentados, intensos e carregados de desejo. O texto é direto, cru, mas nunca perde a elegância de quem observa o caos com olhar de cineasta e coração aberto. Aqui, a pulsação da capital cubana emerge não apenas como cenário, mas como personagem viva, com seus fantasmas e esperanças esgarçadas. Cada episódio é um choque de realidade, um espelho quebrado da condição humana. Uma literatura que escancara o lado sujo da existência sem perder a força do lirismo visceral.

Kafka à Beira-Mar (2002), Haruki Murakami Entre sonhos e realidade, dois destinos se entrelaçam com a leveza de um sussurro e a densidade de um enigma. Um adolescente fugitivo busca escapar de uma profecia ancestral, enquanto um idoso solitário, capaz de conversar com gatos, embarca numa jornada tão metafísica quanto surreal. A narrativa oscila entre o mundo palpável e o onírico, misturando fatos e fantasias, perdas e descobertas. Cada personagem enfrenta seus próprios fantasmas, numa trama onde o tempo parece maleável e o espaço se dobra em curvas inesperadas. O texto seduz com sua melancolia e humor sutil, criando um universo que desafia as fronteiras do possível. É uma viagem literária que parece se desenrolar num sonho acordado, onde tudo se conecta e nada se explica por completo.

A Náusea (1938), Jean-Paul Sartre Um homem solitário vaga pela cidade com a inquietação de quem sente o peso absurdo da existência esmagando-lhe o peito. Diário de um indivíduo imerso em reflexões que expõem a angústia existencial diante do mundo desprovido de sentido e das relações humanas desumanizadas. Cada encontro, cada objeto, desperta nele uma sensação profunda de repulsa — a “náusea” que transcende o físico para atingir a alma. Em meio ao tédio e à solidão, busca compreender a liberdade e a responsabilidade inerentes à condição humana. A narrativa é densa, impregnada de filosofia, mas também tocada por uma poesia amarga que revela a beleza trágica do absurdo. É um convite à confrontação direta com o vazio e à afirmação do ser diante do nada.