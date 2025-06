5 livros que são como tequila: estranhos, fortes e perigosamente viciantes

Quem nunca se sentiu abalado por um livro que parece ter saído de um delírio febril depois de três doses duvidosas de tequila? São aquelas leituras que você começa inocentemente, acreditando que está só folheando umas páginas antes de dormir e, quando vê, está às três da manhã encarando o teto com a alma derretida e um leve formigamento existencial. Essas obras não pedem licença para entrar: escancaram a porta, tiram os sapatos, deitam no seu sofá e ainda tomam o último gole do seu café. Estranhas, sim. Fortes, definitivamente. Mas é na dose da insanidade literária que se esconde o segredo: são viciantes porque falam com a parte mais trôpega da nossa humanidade, aquela que não faz sentido, mas sente tudo.

O curioso dessas histórias é que, por mais bizarras ou desgovernadas que pareçam, têm uma lógica interna impecável. É como aquele amigo completamente maluco que, mesmo falando de teorias da conspiração com aliens comunistas e pinguins telepatas, ainda assim parece fazer mais sentido que o noticiário. Esses livros não querem apenas contar uma história. Querem abrir um alçapão na sua mente e empurrar você lá dentro, rindo enquanto caem juntos. Com personagens que explodem em contradições, mundos em que o tempo é elástico e a realidade se contorce como uma cobra bêbada, o leitor que se arrisca sai de lá transformado, sem saber se ri, chora ou se escreve um bilhete para nunca mais voltar.

Mas você vai voltar. Porque a beleza do delírio é justamente essa vertigem que vicia. A razão tenta resistir, mas o corpo já aceitou a dança: o suor nas mãos, os olhos que não piscam, a respiração presa na página seguinte. Neste cardápio de insanidades literárias, trazemos cinco obras que não só balançam suas certezas, mas também assopram nos ouvidos da sua lucidez até ela se render. Cada uma é um shot direto no sistema nervoso central da literatura contemporânea, algumas com mais acidez, outras com um toque de melancolia, mas todas carregadas de força, estranhamento e verdade. Sirva-se sem moderação. Ou melhor: com moderação apenas na realidade. Porque aqui, ela é o primeiro copo a cair no chão.

Puta Livro Bom (2021), Jason Mott Um homem embarca numa turnê literária nacional para divulgar seu novo livro, mas é constantemente assombrado por um garoto misterioso de pele escura. O protagonista — que jamais é nomeado — perde-se em devaneios, pulando entre cenas absurdas, memórias dolorosas e diálogos com o garoto, que parece carregar o peso simbólico de toda a violência racial americana. A narrativa é fragmentada, metaficcional e brinca com as fronteiras entre o real e o imaginado, o trágico e o cômico. Em paralelo, um menino negro chamado Soot tenta sobreviver num mundo hostil que insiste em apagá-lo. As duas histórias se entrelaçam em espiral, criando um efeito alucinógeno de sentido e denúncia. A leitura oscila entre humor ácido e profunda inquietação, questionando o que é ser visto, reconhecido e humano num país onde corpos negros são alvos. Um romance que zomba da lógica enquanto sangra em verdade.

A Travessia (1994), Cormac McCarthy Um adolescente leva uma loba de volta ao México em uma viagem marcada por silêncio, ruína e a fragilidade da inocência. A jornada é árida, tanto na geografia quanto na alma, e o mundo se revela um lugar onde a beleza é tão brutal quanto a dor. Não há linearidade emocional: as fronteiras entre humano e animal, certo e errado, tempo e lembrança se borram com a poeira das estradas. Cada encontro é um espelho rachado da condição humana, e os diálogos — curtos, tensos, quase bíblicos — criam uma cadência hipnótica que arrasta o leitor para dentro da desolação. O protagonista amadurece não por escolha, mas por esmagamento: as perdas se acumulam como cicatrizes esculpidas a faca. É uma narrativa que não explica, apenas mostra, como quem lança o leitor a um abismo e observa o impacto. O deserto engole tudo, inclusive a esperança de voltar ileso.

A Vida em Um Dia (1993), A. F. Th. van der Heijden E se toda a vida pudesse caber em um único dia? É o que propõe esta obra onírica e intensa, em que a narrativa acompanha um jovem durante as vinte e quatro horas mais alucinadas de sua existência. Tempo, identidade e desejo colapsam num fluxo vertiginoso de sensações, lembranças e fantasias que escorrem entre os dedos como água que se recusa a ser contida. Tudo é hipérbole: o amor, o sexo, a culpa, a busca desesperada por repetir um momento mágico que talvez nunca tenha existido de fato. A linguagem é voluptuosa, carregada de imagens e ritmos que fazem do texto uma espécie de sonho lúcido e febril. A linha entre o sublime e o grotesco é tênue — e o protagonista, como um Ícaro urbano, se lança à vertigem sem medir as asas. A cada página, a realidade se afasta mais um pouco, e o leitor, como ele, já não sabe onde tudo começou.

Tirza (2006), Arnon Grunberg Um pai dedica sua existência à filha, mas por trás do zelo se esconde uma obsessão corrosiva que lentamente revela o colapso de uma mente em ruínas. A história é contada por olhos que já não enxergam com nitidez — ou que escolhem não ver — e nos arrasta num espiral de negação, vergonha e autodecepção. Quando a filha desaparece rumo a um destino incerto, o protagonista decide ir atrás dela, numa jornada que mistura pânico, delírio e uma perturbadora confusão entre amor e controle. O passado familiar pesa como um fantasma, e as lembranças ganham contornos distorcidos, como quadros vistos por espelhos partidos. O que parecia ser apenas um drama doméstico se transmuta em um pesadelo psicológico que arranca do leitor o chão e o senso de julgamento. É um retrato impiedoso daquilo que resta quando o orgulho implode e a sanidade escorre pelas frestas da culpa.