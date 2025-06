Livros que antecipam um futuro sombrio: 7 romances de ficção política distópica

O Poder (2016), Naomi Alderman

Quando adolescentes do sexo feminino ao redor do mundo desenvolvem a capacidade de emitir descargas elétricas fatais, as estruturas tradicionais de poder começam a ruir. Em poucos anos, a sociedade sofre uma inversão radical: mulheres assumem posições de domínio e os homens passam a experimentar a opressão antes imposta a elas. A narrativa, estruturada como um falso documento histórico, revela com crueza os efeitos corruptores do poder absoluto, independentemente do gênero. Em vez de oferecer redenção, o novo mundo expõe a perpetuação da violência e da dominação, questionando se a desigualdade está no poder em si ou em quem o detém.