7 livros que pareciam comuns… até te destruírem por dentro

O Fim de Eddy (2014), Édouard Louis

Narrativa autobiográfica que descreve com brutal honestidade a infância em uma vila pobre do norte da França, marcada por violência, homofobia e exclusão social. O protagonista, um garoto sensível em meio a um ambiente hostil, luta para encontrar sua identidade e espaço em um universo que condena sua diferença. O relato impiedoso revela as camadas invisíveis da opressão social, a brutalidade do meio e as consequências profundas do preconceito internalizado. Esta obra é um grito doloroso e poderoso, que desmonta o mito do amor familiar incondicional e expõe a dureza das relações humanas num cenário de marginalização e sofrimento.