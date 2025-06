5 livros que fazem bonito na estante, mas são um tédio na prática

As Afinidades Eletivas (1809), Johann Wolfgang von Goethe

Em uma propriedade rural, um casal aristocrático decide convidar dois amigos para morar com eles, desencadeando uma série de eventos que exploram as complexidades das relações humanas. Goethe utiliza a metáfora das reações químicas para examinar as atrações e repulsões entre os personagens, refletindo sobre o amor, o destino e a moralidade. A narrativa é marcada por uma prosa elegante e reflexiva, típica do romantismo alemão. A obra convida o leitor a ponderar sobre as forças invisíveis que regem os sentimentos e as escolhas humanas. No entanto, o ritmo pausado e a ênfase nas discussões filosóficas podem tornar a leitura desafiadora para alguns. Apesar disso, oferece uma análise profunda das emoções e dos dilemas éticos enfrentados pelos indivíduos. É uma leitura que recompensa a contemplação e o engajamento com questões atemporais.