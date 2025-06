5 livros que você deveria ler antes de começar aquela terapia que vive adiando

Tem gente que começa terapia quando a vida escorrega. Outros, quando a conta bancária grita ou quando o crush visualiza e não responde. E há os que adiam. Sempre tem uma desculpa: “Mês que vem eu vejo isso com calma”, “primeiro preciso resolver minha ansiedade”, ou o clássico “não é nada demais, estou só um pouco cansado… há seis anos”. Enquanto isso, seguimos como quem tenta arrumar a estante desabando sem levantar, reorganizando trauma com post-it colorido. Mas e se, antes do divã, a gente lesse? Não para resolver tudo, claro, isso nem a psicanálise promete. Mas para começar a sentir, talvez, que o nó que a gente carrega não é só nosso.

Porque, veja bem, abrir um livro pode ser tão invasivo quanto a primeira sessão com a terapeuta. Tem personagens que entendem a gente antes mesmo da gente dizer “oi”. Pior: têm páginas que desabam a nossa alma sem bater na porta. Ler certas histórias é como tropeçar no espelho com a luz do banheiro acesa — desconfortável, mas revelador. Nessa lista, selecionei quatro livros que não pedem licença para entrar, puxam assunto sem delicadeza e, antes que a gente perceba, já estão revirando nosso armário emocional como quem procura uma blusa emprestada de 2003. São histórias que não só pausam o tempo — elas desmontam ele e fazem a gente questionar até o tique-taque.

Portanto, se você está aí procrastinando o divã, essa lista é para você. Porque talvez o que esteja faltando não seja coragem, mas companhia — dessas que nos entregam, página a página, o que a gente não consegue nomear. E antes que você diga que não tem tempo pra ler, eu te digo: esses livros paralisam até boleto vencido. Quando você vê, já se perdeu dentro de uma dor que não é sua, mas que parece ter sido escrita com sua letra. Cada um deles abre um corredor silencioso entre o que sentimos e o que nunca ousamos confessar — nem pra gente mesmo. Prepare-se: você não vai sair ileso. Mas, com sorte, sairá disposto a ligar para o consultório e, enfim, marcar aquela bendita primeira sessão.

Norwegian Wood (1987), Haruki Murakami A perda é um fantasma que muda de forma conforme o tempo passa, e aqui ele ganha a silhueta de uma juventude afogada em silêncio. O protagonista, envolto numa Tóquio universitária e nostálgica, se vê atravessado por memórias que não cicatrizam. Ao revisitar o amor e a morte de forma quase litúrgica, ele caminha sobre o fio tênue entre o afeto e o abismo. A narrativa, pontuada por silêncios que gritam mais do que as falas, revela uma geração emocionalmente órfã e socialmente anestesiada. Cada diálogo é um sussurro da alma tentando sobreviver à culpa, ao desejo e à impossibilidade de ser feliz como se esperava. Neste retrato poético e cruel do luto jovem, somos convidados a reconhecer nossas próprias ausências, aquelas que se instalam quando tudo parece calmo, mas por dentro é só ruína abafada.

A Redoma de Vidro (1963), Sylvia Plath A mente, às vezes, parece um quarto sem janelas, e essa história é contada de dentro dele. O que começa com promessas e brilho, logo revela uma espiral depressiva que não se anuncia com alarde, mas corrói aos poucos. Entre estágios de negação, exaustão e tentativas de reencontro com o mundo, a protagonista se vê sufocada por uma redoma invisível, onde tudo perde cor e forma. A pressão do ideal feminino, o fracasso como vergonha pública e a luta por autenticidade colidem numa narrativa de brutal honestidade. É uma viagem claustrofóbica à intimidade de uma mulher tentando existir num mundo que prefere vê-la sorrir do que entender sua dor. Um mergulho que não oferece resgate fácil, mas que oferece, talvez, uma das representações mais ferozes da angústia em estado puro.

O Ano do Pensamento Mágico (2005), Joan Didion Quando tudo desaba em um segundo, literalmente, resta apenas observar a ruína com olhos abertos. Essa é a travessia brutal que a autora nos convida a acompanhar: o luto de perder o parceiro de uma vida, enquanto tenta manter a lucidez para enfrentar a realidade, o hospital, os formulários e a ausência. A escrita, refinada e cortante, desmantela a cronologia da dor para dar lugar a um pensamento desordenado, onde a razão e o delírio coexistem. Não é um livro sobre superar, mas sobre suportar. Cada parágrafo é um ato de sobrevivência emocional, onde a lucidez se alterna com o impulso infantil de achar que a morte pode ser desfeita com um ritual correto. Um relato íntimo que rasga, mas também ilumina o tipo de amor que permanece mesmo depois do fim.

Ioga (2020), Emmanuel Carrère Não se trata de um manual sobre postura ou respiração: é sobre tentar respirar quando a existência parece desabar. Ao anunciar o projeto de escrever um livro leve sobre meditação, o autor se vê tragado por sua própria história, episódios de depressão profunda, internações psiquiátricas e diagnósticos dolorosos. O texto, que começa sereno como um retiro espiritual, logo se revela uma batalha brutal entre o desejo de serenidade e a inércia do sofrimento. A escrita é lúcida, impiedosa e sem maquiagem, a ponto de constranger e fascinar ao mesmo tempo. Ao flertar com o grotesco e o sublime, ele cria um relato onde a vulnerabilidade não é fraqueza, mas matéria-prima da verdade. Um espelho torto e corajoso para quem já tentou “se cuidar” e descobriu que nem sempre basta querer.