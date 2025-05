7 livros tão impactantes que você vai precisar de terapia para superar

Quem Matou Meu Pai (2018), Édouard Louis

Este relato é uma crítica pungente que desvela as consequências do neoliberalismo sobre a vida de uma família proletária francesa. Com voz direta e crua, o narrador confronta as feridas deixadas pela ausência do Estado, revelando como as políticas públicas fragilizaram seu pai e tantos outros. Entre memórias íntimas e análises sociais, o texto mistura autobiografia e ensaio político, expondo a luta para compreender as marcas profundas da desigualdade. É um convite doloroso para olhar as estruturas que moldam vidas invisíveis, com honestidade brutal e empatia aguda. O impacto é tanto social quanto pessoal, provocando reflexão urgente sobre justiça e dignidade.