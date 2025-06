6 livros que são um tapa na cara — só leia se estiver pronto

O Homem sem Doença (2012), Arnon Grunberg

Um arquiteto suíço, jovem e promissor, vê sua vida virar do avesso ao ser enviado para projetar um teatro no Oriente Médio. Em meio a tensões políticas, ele se torna involuntariamente personagem de um drama kafkiano, onde a lógica do mundo civilizado colide com o absurdo da violência institucional. A prosa de Grunberg é precisa e mordaz, descrevendo a transformação do protagonista com ironia sutil e um olhar clínico para as contradições do Ocidente. A viagem profissional se transforma em jornada existencial, expondo a fragilidade das convicções modernas e a facilidade com que se desmontam sob pressão extrema. É uma crítica social e política travestida de romance psicológico, um espelho desconcertante que reflete os limites do humanismo contemporâneo. Leitura que começa com interesse e termina em vertigem.